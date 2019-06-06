Панкратова-Черного экстренно госпитализировали

Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован — он упал в обморок на съемках сериала «ИП Пирогова».

Вызвали скорую помощь, врачи приняли решение отправить его в больницу.

Супруга Панкратова-Черного объяснила LIFE, почему актер был госпитализирован: «Все в порядке, просто упало давление. Жара такая, конечно. Сейчас домой уже приедет. Был на съемках фильма и вот. Ничего страшного».

Актер потерял сознание, когда съемочная группа заканчивала снимать одну из сцен с его участием — Панкратов-Черный он играет отца главной героини сериала, пишет bfm.ru.

Не так давно в Чите актер заявил, что бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова убили.