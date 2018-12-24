Пансионат отдыха на границе с Крымом разгомили украинские военные

Военнослужащие ВСУ разгромили пансионат, находящийся на границе с Республикой Крым, пишет РИА Новости. В это заведение бойцы заселились под предлогом военного положения, установленного в конце ноября на части Украины после инцидента в Керченском проливе.

О том, что в пансионате произошел разгром рассказал экс-депутат верховной рады Алексей Журавко. Ему переслали жалобу директора пострадавшей базы отдыха, которая была отправлена на имя военного прокурора Южного региона Украины. В документе утверждается, что 30 ноября на базу отдыха в Геническом районе Херсонской области пришли военнослужащие, представившиеся бойцами 57-й бригады ВСУ, которые заявили, что будут там проживать в связи с введением в стране военного положения.

Военные вселились в пансионат 30 ноября, заявив, что им дал на это разрешение глава Генического района Александр Воробьев.

Из жалобы директора пансионата:

Через два дня, прибыв посмотреть, как проживают военнослужащие, я заметил, что из двух номеров полулюкс исчезли плазменные телевизоры Samsung с экранами 50 дюймов стоимостью более 12 тысяч гривен (около 30 тысяч рублей — ред.) каждый, купленные только перед этим сезоном. Также исчезли некоторые менее ценные предметы, перечень которых есть в полиции. Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя.

Украинские военные, по словам директора, никак не прокомментировали случившееся. «На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна», — отметил руководитель базы.

Как рассказал директор, заявление в полицию результатов не дало: уголовное дело открыто не было, никакие меры правоохранителями не предпринимались.