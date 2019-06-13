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Папа может все что угодно: как в Барнауле прошло награждение победителей исторического фотоконкурса в честь Дня отца

12 июня 2019 года, в День России, на пешеходной улице Мало-Тобольской состоялось торжественное открытие выставки в честь Дня отца. В экспозиции представлены лучшие работы участников конкурса #алтайскийпапа2019. Его организатором выступил издательский дом «Алтапресс», а фотовыставки — оператор наружной рекламы «Дизайнмастер».

Как в Барнауле прошло награждение победителей исторического фотоконкурса в честь Дня отца.
Как в Барнауле прошло награждение победителей исторического фотоконкурса в честь Дня отца.
Анна Зайкова

Фотовыставка стала исторической. Это первое подобное мероприятие на Мало-Тобольской улице, которая рассматривается как центр притяжения туристов и жителей Барнаула. Идея мероприятия реализовалась при активном участии комитета по культуре. Организаторы вручили всем участникам почетные дипломы, а партнер проекта, ПАО «Сбербанк», наградил победителей ценными призами.

Награждение началось с вручения приза зрительских симпатий семье Имрановых, за которую проголосовали читатели altapress.ru. Затем наградили авторов и героев, чьи работы признало лучшим жюри. В числе победителей семьи Шевцовых, Головкиных и Токарчук.

Всего на конкурс было представлено 84 фотографии пап и ребятишек. Почти половина из них попала на выставку. Полный список финалистов можно увидеть здесь.

Выставка в честь Дня отца продлится до 15 августа 2019 года.

Валерий Паршков,
председатель комитета по культуре, администрация Барнаула:

— Я очень рад тому, что наша идея была поддержана и реализована. Мы постараемся сделать так, чтобы подобные выставки на Мало-Тобольской проводились постоянно. Здесь могут быть представлены как работы барнаульских и алтайских авторов, так и привозные экспозиции.

Максим Герасимюк,
издатель «Алтапресс»:

— Очень здорово, что эту выставку организовали фактически сами горожане. Ведь это они прислали нам свои снимки на конкурс. Так всегда и должно быть! Если самим горожанам улица Мало-Тобольская интересна, она обязательно наполнится уникальным содержанием. И нам не стыдно будет приводить сюда гостей города и края.

Организатор конкурса: ООО «ИД «Алтапресс». Срок проведения конкурса: 30 апреля — 12 июня 2019 года. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в Правилах проведения фотоконкурсов. Возрастное ограничение 0+

При поддержке комитета по культуре города Барнаула.

Алтапресс. Организатор конкурса
Алтапресс. Организатор конкурса
Дизайнмастер. Организатор выставки
Дизайнмастер. Организатор выставки

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