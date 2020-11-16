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Жизнь

Папа римский лайкнул бразильянку в образе школьницы в чулках и микроюбке

Папа римский Франциск поставил лайк под фото в Instagram бразильской модели Наталии Гариботто, запечатленной в откровенном наряде.

Папа римский Франциск.
Папа римский Франциск.
instagram.com/franciscus.

На снимке Наталия позирует в образе школьницы в чулках и микроюбке. Фото она опубликовала больше месяца назад.

Как сообщают местные СМИ, девушка обрадовалась вниманию 83-летнего понтифика и написала ему личное сообщение, однако ответа не последовало.

Впрочем, лайк вскоре исчез со страницы бразильянки — когда его появление начали массово обсуждать.

«Представьте, папе это действительно понравилось», — пишут в комментариях под фотографией.

Девушку иронично спрашивают, а «где же ее папочка?».

Многие поблагодарили Франциска за то, что он открыл им Наталию, поскольку до этого они не знали о существовании этого «божьего творения».

В комментариях сошлись во мнении, что Франциска сложно упрекнуть, что ему понравились «такие формы»: «Не могу обвинить папу в том, что ему понравилось».

Активно произошедшее обсуждают также на официальной фан-странице модели в Instagram.

Ранее папа римский заявил, что люди, публикуя свои фото, погружаются в «цифровой нарциссизм» в поисках удовольствий через развлечения, в стремлении поймать ускользающие моменты.

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