Парад колясок и 300 литров ухи: в Камне-на-Оби отметили День города

На день города приехали не только местные жители, но и гости из соседних регионов — Новосибирска, Горного Алтая, Кемерово. Например, глава ЛПХ из Новосибирска привез собственноручно выращенные цветочно-плодовые, ягодные кустарники. Из столицы Сибири привезли валенки, а из Кемерово — мед.
Традиционно провели парад необычных колясок. В этом году семьи смастерили коляску «Киндер-сюрприз», корабль-парусник «МИШ-07», «Очаровательная дачница», «Цветочную поляну», «Пчелки на полянке» и другие.
Также прошел гастрономический фестиваль «Уха-Царица». Каменцы попробовали необычные рыбные похлебки. Ее наварили около 300 литров.
Напомним, Барнаул отметит День города 7 сентября.