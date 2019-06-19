Парад колясок и 300 литров ухи: в Камне-на-Оби отметили День города

12 июня Камень-на-Оби отметил 268-летие. Гулянья собрали на набережной сотни горожан, так как погода в этот день выдалась солнечной и теплой. Для каменцев устроили ярмарку, концерт, конкурсы и мастер-классы. «Каменские известия» подготовили яркий фоторепортаж с праздника.

На день города приехали не только местные жители, но и гости из соседних регионов — Новосибирска, Горного Алтая, Кемерово. Например, глава ЛПХ из Новосибирска привез собственноручно выращенные цветочно-плодовые, ягодные кустарники. Из столицы Сибири привезли валенки, а из Кемерово — мед.

Традиционно провели парад необычных колясок. В этом году семьи смастерили коляску «Киндер-сюрприз», корабль-парусник «МИШ-07», «Очаровательная дачница», «Цветочную поляну», «Пчелки на полянке» и другие.

Также прошел гастрономический фестиваль «Уха-Царица». Каменцы попробовали необычные рыбные похлебки. Ее наварили около 300 литров.

Напомним, Барнаул отметит День города 7 сентября.