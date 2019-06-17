Стало известно, когда пройдет День города в Барнауле

Ориентировочно, 289-летие Барнаула в 2019 году пройдет 7 сентября, сообщает пресс-служба мэрии. Глава города Сергей Дугин провел по поводу предстоящего праздника совещание, где снова озадачил подчиненных созданием праздничного настроения жителям. Сам он уже предложил один вариант.