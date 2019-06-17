Стало известно, когда пройдет День города в Барнауле

По словам Дугина, основная задача подготовки Дня города — «чтобы людям было интересно», а для этого нужно искать новые места.
Сергей Дугин,
глава Барнаула:
Необходимо разнообразить программу мероприятий, внести какие-то новшества, например, задуматься над тем, как наряду с набережной использовать акваторию Оби для создания праздничного настроения горожан.
Основные площадки для праздничных гуляний, как и прежде, площадь Сахарова, Советов, Ветеранов, набережная Оби, пешеходные зоны улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, Центральный и Нагорный парки.
На площади Ветеранов запланировали гастрономический фестиваль «День мясного гурмана». На Нулевом километре — фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем», на ул. Мало-Тобольской — фотовыставка и «Город Мастеров».
В Нагорном парке сделают торговые точки питания, фотозоны, выставки цветов, организована продажа сувенирной продукции.
На Набережной будет спортивный марафон и музыкальный фестиваль.
Дугин отметил, что площадки для проведения праздника должны быть красочными и насыщенными событиями. Полная программа еще прорабатывается.