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Жизнь

Стало известно, когда пройдет День города в Барнауле

Ориентировочно, 289-летие Барнаула в 2019 году пройдет 7 сентября, сообщает пресс-служба мэрии. Глава города Сергей Дугин провел по поводу предстоящего праздника совещание, где снова озадачил подчиненных созданием праздничного настроения жителям. Сам он уже предложил один вариант.

Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015.
Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015.
Олег Богданов, altapress.ru

По словам Дугина, основная задача подготовки Дня города — «чтобы людям было интересно», а для этого нужно искать новые места.

Сергей Дугин,
глава Барнаула:

Необходимо разнообразить программу мероприятий, внести какие-то новшества, например, задуматься над тем, как наряду с набережной использовать акваторию Оби для создания праздничного настроения горожан.

Основные площадки для праздничных гуляний, как и прежде, площадь Сахарова, Советов, Ветеранов, набережная Оби, пешеходные зоны улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, Центральный и Нагорный парки.

На площади Ветеранов запланировали гастрономический фестиваль «День мясного гурмана». На Нулевом километре — фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем», на ул. Мало-Тобольской — фотовыставка и «Город Мастеров».

В Нагорном парке сделают торговые точки питания, фотозоны, выставки цветов, организована продажа сувенирной продукции.

На Набережной будет спортивный марафон и музыкальный фестиваль.

Дугин отметил, что площадки для проведения праздника должны быть красочными и насыщенными событиями. Полная программа еще прорабатывается.

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