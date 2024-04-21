Парадокс: северный ветер и апрельская жара. Как долго продлится противостояние

Апрель продолжает преподносить сюрпризы. С одной стороны, весенне тепло из соседнего Казахстана. С дрогой стороны — холодный фронт с севера. Кто победит?

Так, 21 апреля в Алтайском крае — преимущественно, на юге — ожидается до плюс 23 градусов тепла. Хотя в большинстве районов региона — до 18 градусов.

В Барнауле дневная температура воздуха составит от 15 до 17 градусов тепла.

При этом дуть будет северный ветер. Осадки не ожидаются.

А уже 22 апреля в регионе станет холоднее. Правда, всего на один градус. Тем не менее, "северянин" решил потрепать тепло.

Ранее сообщалось, что из Казахстана на Алтай стремительно надвигается жара.

Ночью в республике температура будет колебаться. А днем температура повысится до 30 градусов тепла.

Между тем в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (4 класс горимости). Лето уже начало наступать. Хотя майская черемуха — к похолоданию — еще не цвела.

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