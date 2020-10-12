Парень погасил ипотеку в три раза быстрее, обманув готовящуюся к свадьбе девушку

Автор дзен-канала « Записки риэлтора. RealtorsBlog » Геннадий Климов рассказал историю девушки, которая познакомилась с чудесным парнем и размечталась о свадьбе и детях.

Геннадий написал, что несколько дней назад к нему обратилась девушка по имени Настя, сославшись на общих знакомых. Ей требовалось жилье и адвокат по недвижимости.

Она рассказала, что переехала в город (судя по каналу, речь идет о Краснодаре). Там встретила прекрасного Вадима и влюбилась — отношения быстро развивались и уже через месяц начали вместе жить.

«Жили мы в его квартире, которую он приобрел в ипотеку незадолго до нашего знакомства. Вадик был очень внимательный, заботливый, говорил, что сильно любит меня и хочет на мне жениться. Но он хотел поскорее закрыть свою ипотеку, чтобы снять финансовую нагрузку», — отметила Настя.

Молодой человек говорил возлюбленной, что если она родит ребенка и будет сидеть дома, то ипотека станет непосильной ношей. Особенно если у него появятся проблемы с работой. Есть риск потерять жилье.

Кадр из клипа Димы Билана и Polina — «Пьяная любовь». Скриншот видео bilanofficial в youtube.com

«А мне хотелось скорее замуж, детей, жить как полноценная семья и в собственной квартире. Я как лошадь стала пахать с утра до ночи, чтобы больше денег заработать и быстрее закрыть эту долбанную ипотеку. Ну вот и „допахалась“. Закрыли мы ипотеку раньше срока, в три раза быстрее», — отметила девушка.

После этого еще какое-то время, весьма недолгое, отношения шли к свадьбе. Но парень изменился — стал суетной, постоянного куда-то бегал и не желал разговаривать.

«Я подумала, волнуется. И вот прихожу вечером домой, а в квартире пусто. Ну как пусто, только мои вещи в углу валяются, а на окне лежит записка. В ней написано: «Спасибо дорогая, что помогла оплатить мне ипотеку. Желаю удачно выйти замуж и родить кучу детишек. Квартиру я продал, освободи ее до завтра. Меня не ищи, я переехал в другой город», — пересказала Настя содержимое письма.

Девушка. Ветер. Михаил Хаустов

Как выяснилось, молодой человек закрыл ипотеку и по-тихому продал квартиру, а после сразу же исчез из жизни возлюбленной.

Сейчас девушке сняли жилье. Адвокат разбирается в ситуации — предстоит доказать, что Настя вносила свои деньги на погашение ипотеки. По выпискам из банка, свою зарплату она переводила на счет Вадима — это уже некое доказательство.

Да и с прощальной запиской парень явно сглупил, добавил риелтор, посоветовав всем вначале думать, прежде чем оплачивать чьи-то долговые обязательства.

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