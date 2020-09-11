Парень взял у жителя Бийска самокат и уехал в Барнаул

За помощью в полицию пришел 31-летний житель Бийска, рассказавший грустную историю о потере самоката.
«Он сдал в аренду молодому человеку свой электросамокат. Условия, в том числе срок проката, были обсуждены заранее», — рассказали в ведомстве.
Однако в обозначенный срок транспортное средство не вернулось к владельцу.
Полицейские оперативно вышли на след похитителя — им оказался 19-летний житель Барнаула. Самокат был при нем.
Возбудили уголовное дело по факту кражи. Возможное наказание в МВД не уточнили, однако отметили, что самокат дорогостоящий — от этого также зависит «форма возмездия».
Ранее в Барнауле подросток на мопеде сбил 12-летнюю девочку на самокате.