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Жизнь

Парень взял у жителя Бийска самокат и уехал в Барнаул

В Алтайском крае полиция расследует дело о краже электросамоката, который взяли покататься, сообщает региональное МВД.

Чемодан-самокат.
Чемодан-самокат.
lifehacker.ru.

За помощью в полицию пришел 31-летний житель Бийска, рассказавший грустную историю о потере самоката.

«Он сдал в аренду молодому человеку свой электросамокат. Условия, в том числе срок проката, были обсуждены заранее», — рассказали в ведомстве.

Однако в обозначенный срок транспортное средство не вернулось к владельцу.

Полицейские оперативно вышли на след похитителя — им оказался 19-летний житель Барнаула. Самокат был при нем.

Возбудили уголовное дело по факту кражи. Возможное наказание в МВД не уточнили, однако отметили, что самокат дорогостоящий — от этого также зависит «форма возмездия».

Ранее в Барнауле подросток на мопеде сбил 12-летнюю девочку на самокате.

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