2 апреля
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Жизнь

Парень зашел в аккаунт своей девушки и был ошеломлен

Пользователь Reddit рассказал, что изучил аккаунт своей девушки в сервисе для IT-разработчиков GitHub и сильно расстроился.

Мужчина и женщина, закат.
Мужчина и женщина, закат.
Фото: ru.freepik.com, автор vecstock.

Автор подчеркнул, что работает разработчиком, и его девушка попросила обучить ее некоторым навыкам.

Позже она попросила помочь ей с проектом на GitHub. Молодой человек был удивлен, что у его возлюбленной уже был аккаунт, и решил изучить ее аккаунт. К своему удивлению, он наткнулся на странную папку с проектом, где хранились интимные фото девушки.

Сначала он не подумал ничего плохого. Однако, листая фото, парень наткнулся на мужское интимное фото. Следом он также обнаружил откровенную переписку своей девушки с молодым человеком.

Комментаторы заявили, что от девушки нужно уходить. А некоторые сочли историю придуманной.

Ранее сообщалось, что мужчина поболтал с женой перед сном и задумался о расставании.

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