Парень зашел в аккаунт своей девушки и был ошеломлен

Автор подчеркнул, что работает разработчиком, и его девушка попросила обучить ее некоторым навыкам.
Позже она попросила помочь ей с проектом на GitHub. Молодой человек был удивлен, что у его возлюбленной уже был аккаунт, и решил изучить ее аккаунт. К своему удивлению, он наткнулся на странную папку с проектом, где хранились интимные фото девушки.
Сначала он не подумал ничего плохого. Однако, листая фото, парень наткнулся на мужское интимное фото. Следом он также обнаружил откровенную переписку своей девушки с молодым человеком.
Комментаторы заявили, что от девушки нужно уходить. А некоторые сочли историю придуманной.
Ранее сообщалось, что мужчина поболтал с женой перед сном и задумался о расставании.
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