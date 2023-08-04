В России хотят значительно увеличить выплаты за рождение близнецов

За двойню предлагают выплачивать 250 тыс. рублей вместе 45,81 тыс. За тройню - 350 тыс. вместо 68,7 тыс.
За четверых детей предлагают 500 тыс., а за пятерых – 1 млн рублей.
В России нужно повысить федеральную выплату за одновременное рождение нескольких детей, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
За двойню предлагают выплачивать 250 тыс. рублей вместе 45,81 тыс. За тройню - 350 тыс. вместо 68,7 тыс.
За четверых детей предлагают 500 тыс., а за пятерых – 1 млн рублей.
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