Парфенов, Улицкая и еще 10 тысяч россиян требуют отменить голосование по поправкам в Конституцию

Алексей Миняйло, экс-фигурант Московского дела, создал петицию к российским властям с требованием принять срочные меры в связи с коронавирусом и, в частности, отложить голосование по поправкам в Конституцию. На момент публикации петицию подписали более 10 тысяч человек, среди них журналисты, врачи и простые граждане.

Создатели петиции считают. что действовать необходимо срочно, для того, чтобы в России не повторился итальянский сценарий эпидемии. Они требуют обеспечить полномасштабное бесплатное тестирование людей и ввести меры по поддержке граждан, оказавшихся на карантине, а также максимально подробно и прозрачно информировать население о масштабе эпидемии и скорости ее распространения в России.

«Освободить проживающих на территории карантина от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке на три месяца с возможностью продлить срок до восстановления стабильной экономической ситуации. Подобные меры приняты во Франции. В условиях карантина большинство россиян не смогут вовремя платить по счетам», — говорится в петиции.

Кроме того, они требуют ввести карантин в первую очередь для людей, находящихся в группе риска, а для всех остальных — ввести разумные ограничительные меры, а также отложить голосование по изменениям в Конституцию до исчезновения эпидемиологической угрозы.

Среди прочих требований также, закрытие детских садов, школ, и вузов, обеспечение удаленного обучения, закрытие театров, кинотеатров, музеев, введение разумных ограничений работы заведений общепита, перевод сотрудников компаний на удаленную работу (а где невозможно — усиление санитарных мер).

Петицию уже подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев и другие.

По данным Интерфакса, в Кремле обратили внимание на это обращение и уверены, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он допустил, что предложения из петиции будут утчены.