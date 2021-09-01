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Жизнь

Главный вход в парк Изумрудный закрыли в Барнауле на время облагораживания главной аллеи

В барнаульском парке Изумрудный начались строительные работы на главной аллее, рассказала в своем Instagram ландшафтный дизайнер Татьяна Голубева.

Парк Изумрудный в Барнауле.
Парк Изумрудный в Барнауле.
instagram.com/tansy_landscaper22.

31 августа стартовали строительные работы на главной аллее парка — именно поэтому закрыли главные ворота.

«Обещают, что не пройдет и месяца, как все снова будет красиво. В эти дни предстоит пересадка лилейника и вязов мелколистных — их быть не должно там, где по плану новые карманы. Всю флору, что можно будет спасти во время стройки, спасем! Бог нам всем в помощь!» — написала Татьяна.

В Instagram Изумрудного сообщили, что продолжают делать парк еще более комфортным и интересным, поэтому некоторые мероприятия приостановили из-за ремонта.

«11 сентября, в День города, парк готовит для вас сюрприз, но об этом сообщим позже. Будущей весной любители потанцевать смогут оценить новую танцплощадку», — говорится в сообщении.

В начале августа мэр Барнаула Вячеслав Франк посетил парк, чтобы оценить, как идут работы по благоустройству Изумрудного.

«Парк станет еще более популярным. Уже сегодня его посещает более 2 тыс. человек в день, а в выходные в два раза больше. Планируем развивать данный проект. Абсолютно уверен, что парк будет достаточно уникальным и станет одной из главных точек притяжения для горожан», — подчеркнул он.

В парке изменят центральную аллею, расширят сеть прогулочных дорожек, построят два детских городка, спортивные площадки и оборудуют участок для выгула собак.

Также в Изумрудном восстановят пруд, но эту работу начнут только в 2022 году, а полностью благоустройство планируют завершить к 2024 году.

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