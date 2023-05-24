Парк возле "Лесной сказки" в Барнауле лидирует в голосовании за благоустройство

Барнаульцы продолжают выбирать общественную территорию, которую благоустроят в рамках нацпроекта в следующем году. На голосование осталась неделя.

Бывший парк культуры и отдыха им. Ленина.

В число уверенных лидеров вырвалась зеленая зона возле зоопарка "Лесная сказка" - это бывший парк им. Ленина. Его поддержали более 7,5 тыс. человек.

Также в тройку лидеров по-прежнему входит Сиреневый бульвар (более 6 тыс. человек) и Демидовская площадь (5 тыс. 180 человек).

Кроме того, более 3,5 тыс. человек отдали голос за "Зеленый сквер" в районе пл. Октября.

А еще как минимум по 2 тыс. голосов достались зеленой зоне на ул. Лазурной, аллее по ул. Малахова, Народной площади на ул. Попова и скверу Победы на ул. Новосибирская.

Всего в выборе территории поучаствовали порядка 55 тыс. жителей города.

Напомним, что проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 31 мая.

Ранее в парке "Изумрудный" строители во время работ обнаружили гипсовую статую советских времен.