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Жизнь

Партию поддельной вакцины «Спутник V» задержали в Мексике

Партия поддельной вакцины, перевозимой под видом российского препарата от коронавируса «Спутник V», задержана в Мексике, сообщает «Звезда».

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

Известно, что контрабандный груз перевозился в контейнере со льдом и был замаскирован бутылками с газировкой. В Российском фонде прямых инвестиции поблагодарили правительство Мексики за осуществление операции и предотвращение провокации, которая могла быть проведена с целью дискредитации российского препарата.

«Это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины „Спутник V“», — подчеркнули в РФПИ.

Отметим, что российскую вакцину от ковида одобрили к использованию в Мексике в начале февраля.

Первая партия препарата поступила в эту страну 22 февраля.

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