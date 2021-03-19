Партию поддельной вакцины «Спутник V» задержали в Мексике

Партия поддельной вакцины, перевозимой под видом российского препарата от коронавируса «Спутник V», задержана в Мексике, сообщает « Звезда ».

Известно, что контрабандный груз перевозился в контейнере со льдом и был замаскирован бутылками с газировкой. В Российском фонде прямых инвестиции поблагодарили правительство Мексики за осуществление операции и предотвращение провокации, которая могла быть проведена с целью дискредитации российского препарата.

«Это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины „Спутник V“», — подчеркнули в РФПИ.

Отметим, что российскую вакцину от ковида одобрили к использованию в Мексике в начале февраля.

Первая партия препарата поступила в эту страну 22 февраля.