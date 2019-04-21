Католическая Пасха 2019: традиции главного христианского праздника

В 2019 году католическая Пасха — 21 апреля. Это важнейший христианский праздник, к которому верующие готовятся больше 40 дней, во время Великого поста. Рассказываем о сути и самых важных традициях католической Пасхи.

Пасха 2019: суть праздника

Пасха установлена в честь воскресения Иисуса Христа, сына Божьего. Это центральное событие христианской Священной истории. Оно описано в Евангелии, сообщает «Фома».

Иисуса Христа распяли на кресте, и он умер. После грехопадения первых людей, Адама и Евы, все умершие попадали в ад. Врата рая были закрыты и для грешников, и для праведников. Но когда умер и спустился в преисподнюю безгрешный Бог, ад не смог его удержать.

Христос вывел из ада праведников и открыл двери рая. Своей смертью он искупил грехи людей. А на третий день после своей смерти Иисус Христос воскрес.

Главное значение Воскресения Христова — в спасении всех людей от вечной смерти. Своими страданиями и крестной смертью Бог победил смерть и открыл людям дверь в вечную жизнь.

Католическая церковь. Свет ССО

Традиции католической Пасхи 2019

Три дня перед Пасхой в католической церкви называются «Священное Триденствие». Оно начинается на мессе вечером в Великий четверг. В Страстную пятницу верующие строго постятся и вечером идут на богослужение.

Самый главный момент Триденствия начинается в субботу поздно вечером — это «Навечерие Пасхи», сообщает Сибирская католическая газета. Далее следует Святая Ночь Воскресения Иисуса Христа.

Католическая церковь СС0

После богослужения католики обязательно устраивают праздничное застолье.

В католической традиции, как и в православной, на Пасху принято освящать в церкви крашеные яйца. Кроме того, одним из атрибутов Пасхи у российских католиков являются вербы (хотя в римско-католической традиции больше приняты пальмовые ветви).

В западных странах популярен еще один символ праздника — Пасхальный кролик. Однако это светская, а не церковная традиция.