"Неправильный" паспорт хуже волчьего билета

Судьба гражданина в большинстве случаев зависит от его документов. Возраст, место и дата рождения, место регистрации и другие важные данные находятся на страницах паспорта. Но что делать, когда процесс получения или замены паспорта превращается в бесконечную историю бюрократических проволочек и препятствий?

Современная система государственного управления должна быть способна оперативно реагировать на такие ситуации. Однако, на данный момент, решение этой проблемы затягивается, что приводит к серьезным неудобствам для граждан. Отсутствие возможности вовремя обменять паспорт или получить новый снижает мобильность граждан, лишает их возможности пользоваться банковскими услугами и ограничивает доступ к многим другим государственным услугам.

В этой связи возникает вопрос: что делать в такой ситуации и как защитить свои права?

Вот история паспортных злоключений одной из жительниц Алтайского края.

Почти год жительница села Корнилово Каменского района не могла получить паспорт гражданина Российской Федерации, который она, согласно законодательству, сдала на замену по достижении 45-летнего возраста. Сотрудники городской миграционной службы сообщили женщине, что документ, которым она пользовалась ранее, с 1999 года, был выдан с нарушением установленного порядка, а, значит, не действителен. Вместе с депутатом Госдумы Александром Терентьевым проблему удалось решить. Гражданка РФ получала паспорт после замены со слезами на глазах.

Если вкратце, то причина в том, что паспорт (как выяснила прокурорская проверка) был выдан в далеком 1999 году "неустановленным должностным лицом", а также в нем отсутствовали сведения о гражданстве РФ в нужной графе.

Люди не должны отвечать за ошибки чиновников, — уверена депутат Корниловского сельсовета Татьяна Мутова, к которой обратилась за помощью «потерпевшая».

Чтобы разрубить злосчастный бюрократический узел, пришлось обратилась за помощью к депутату Госдумы Александру Терентьеву

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» сразу же решил действовать через Министерство внутренних дел РФ, так как времени на длительные переписки не было — человек имеет группу инвалидности, а без паспорта не может получать ни медицинскую помощь, ни пенсию. МВД РФ подтвердило, что порядок выдачи первого паспорта действительно был нарушен. И объяснило, что женщине нужно пройти процедуру приема в гражданство Российской Федерации в соответствии с федеральным законом. "Принимая во внимание факт выдачи в 1999 году ей паспорта гражданина РФ, она вправе урегулировать свой правовой статус на территории РФ в рамках главы VIII.I Федерального закона №62-ФЗ", — говорится в ответе. К сожалению, решение вопроса затянулось.

Тем временем, заявительница вынуждена девять месяцев жить без документов на иждивении многодетной малоимущей семьи, в которой воспитывается 10 детей, поскольку не получает пенсии по инвалидности. Отказывают ей и в срочном стационарном лечении, в котором она нуждается — все по той же причине отсутствия документа.

Александр Терентьев обратился к главному полицейскому края Андрею Подоляну за помощью в ускорении решения вопроса. После чего заявительницу пригласили в отдел по вопросам миграции для подачи заявления о признании гражданкой РФ.

В итоге вопрос был в данном конкретном случае решен. Но как быть с другими такими случаями?

Что должны делать в такой ситуации граждане, и как защитить их права? Это тема для отдельного разговора, но уже сейчас становится очевидно, что власти должны активно искать пути решения этой проблемы, чтобы ситуация не усугубилась еще больше.