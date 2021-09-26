Паспорта, обнаруженные на алтайской свалке, по ошибке засунули в пакет и выкинули

Документы обнаружили в субботу, 25 сентября, на свалке в селе Волчиха. На фото со скрытыми данными владельцев видно, что паспорта выдали в селе Волчиха.
В паблике «Инцидент Барнаул» предположили, что выбросили замененные паспорта, которые необходимо уничтожать путем сожжения либо измельчения.
В алтайском МВД подтвердили, что сотрудник одного из ведомств подготовил документы для уничтожения — в них проставили соответствующие штампы и вырезали номера.
«По предварительной информации, сотрудник по ошибке отправил пакет с недействительными документами на свалку. Как только ошибку обнаружили, документы собрали и направили на утилизацию», — рассказали в ведомстве.
Все обстоятельства произошедшего выяснят в ходе проверки, решение примут по результатам в соответствии с законодательством.
«По факту обнаружения паспортов граждан РФ на свалке бытовых отходов на территории Волчихинского района назначена проверка, которую проводят сотрудники управления по вопросам миграции и оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю», — добавили в ведомстве.