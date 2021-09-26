Десятки паспортов нашли на свалке в Алтайском крае.

Документы обнаружили в субботу, 25 сентября, на свалке в селе Волчиха.
«Десятки паспортов граждан России», — рассказал очевидец.
Судя по всему это замененные паспорта, которые просто выбросили, хотя должны уничтожать путем сожжения либо измельчения.
На фото со скрытыми данными владельцев паспортов видно, что выдали документы в селе Волчиха.
Кто конкретно выбросил паспорта, пока неизвестно. На свалке уже побывала полиция.
Ранее в Красноярске неизвестные выкинули на городскую свалку контейнеры с «опасными химотходами».