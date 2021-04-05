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Происшествия

Полиция оцепила мусор: на городскую свалку выкинули контейнеры с «опасными химотходами»

В Красноярске выясняют, каким образом на свалке в черте города оказались контейнеры с маркировкой «химические отходы», сообщает региональная прокуратура.

Мусор.
Мусор.
CCO

На свалку выехали сотрудники прокуратуры, также привлекли специалистов Росприроднадзора и минэкологии.

«Обнаружены оранжевые контейнеры с нанесенной на них маркировкой химических отходов. Уведомлены все оперативные службы города. Определяется безопасность», — рассказали в ведомстве.

Проверят чиновников, которые должны осуществлять контроль за территорией свалки. Придется также оценить влияние находки на почвенный слой.

«В случае установления собственников данных контейнеров, их действиям будет дана надлежащая оценка», — заверили в прокуратуре.

Радиация.
Радиация.
Radiation Suit Minifigure, flickr.com/n8kowald, CC BY-SA 2.0

Как уточняет «Интерфакс-Сибирь», на данный момент сотрудники полиции оцепили свалку, обеспечивая безопасность.

Кстати, накануне практически в черте Красноярска обнаружили скотомогильник, кормящий бродячих собак. Трупы животных плавали в Енисее.

Ранее эксперты подсчитали, что ежегодно на территории Сибири «производят» около 5 млрд тонн мусора — за всем этим «богатством» не уследить.

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