Около 5 млрд тонн мусора ежегодно «производят» на территории Сибири

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что власти в регионах Сибири не принимают необходимых мер по устранению незаконных свалок твердых коммунальных отходов, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Патрушев обсудил с руководителями регионов Сибирского федерального округа (СФО) экологическую безопасность.

«Ежегодно на территории округа образуется от 3 до 5 миллиардов тонн отходов всех классов. Увеличение происходит на фоне низкого уровня утилизации, в том числе по причине отсутствия в достаточном количестве мусороперерабатывающих комплексов», — отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что захоронение отходов идет в основном на свалках вблизи городов и населенных пунктов, причем значительная часть этих мест не отвечает санитарным правилам.

Этому, добавил Патрушев, во многом способствуют местные власти, которые ненадлежащим образом проводят экологический надзор.

Экологи призывают. Altapress.ru

«Экологическая обстановка в ряде регионов округа пока остается неблагополучной, а степень загрязнения природной среды — высокой», — отметил Патрушев.

Это, по его мнению, значительно ухудшает качество жизни населения. Так, очень загрязнен воздух в 22 городах СФО, где проживает более 40% городского населения.

При этом большинство загрязняющих окружающую среду предприятий не проводят модернизацию и не переходят на доступные технологии.

Для примера Патрушев напомнил Норильск, где разливы нефти и топлива привели к трем авариям.

Кроме того, на Байкале не начали работы по ликвидации ущерба, нанесенного целлюлозно-бумажным комбинатом. Затягивают и в Усолье-Сибирском, пострадавшем от предприятия «Усольехимпром».

Напомним, на заседении Патрушев также отметил, что нацпроект «Экология» в Сибири вошел в перечень тех реализаций, где выявили множество нарушений.