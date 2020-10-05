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5 октября 2°C
Жизнь

Около 5 млрд тонн мусора ежегодно «производят» на территории Сибири

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что власти в регионах Сибири не принимают необходимых мер по устранению незаконных свалок твердых коммунальных отходов, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Мусор.
Мусор.
CCO

Патрушев обсудил с руководителями регионов Сибирского федерального округа (СФО) экологическую безопасность.

«Ежегодно на территории округа образуется от 3 до 5 миллиардов тонн отходов всех классов. Увеличение происходит на фоне низкого уровня утилизации, в том числе по причине отсутствия в достаточном количестве мусороперерабатывающих комплексов», — отметил Патрушев.

Он подчеркнул, что захоронение отходов идет в основном на свалках вблизи городов и населенных пунктов, причем значительная часть этих мест не отвечает санитарным правилам.

Этому, добавил Патрушев, во многом способствуют местные власти, которые ненадлежащим образом проводят экологический надзор.

Экологи призывают.
Экологи призывают.
Altapress.ru

«Экологическая обстановка в ряде регионов округа пока остается неблагополучной, а степень загрязнения природной среды — высокой», — отметил Патрушев.

Это, по его мнению, значительно ухудшает качество жизни населения. Так, очень загрязнен воздух в 22 городах СФО, где проживает более 40% городского населения.

При этом большинство загрязняющих окружающую среду предприятий не проводят модернизацию и не переходят на доступные технологии.

Для примера Патрушев напомнил Норильск, где разливы нефти и топлива привели к трем авариям.

Кроме того, на Байкале не начали работы по ликвидации ущерба, нанесенного целлюлозно-бумажным комбинатом. Затягивают и в Усолье-Сибирском, пострадавшем от предприятия «Усольехимпром».

Напомним, на заседении Патрушев также отметил, что нацпроект «Экология» в Сибири вошел в перечень тех реализаций, где выявили множество нарушений.

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