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Жизнь

Выпавший снег кружился и посыпал разлившиеся нефтепродукты в Сибири

В Красноярском крае снег выпал прямо на месте разлива нефтепродуктов близ порта Хатанга на Таймыре, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Осень. Дождь.
Осень. Дождь.
CC0

Осадки затруднили работы по ликвидации аварии, отметил временно исполняющий полномочия главы села Хатанга Алевтин Скрипкин.

«Работы еще ведутся. Механизированным, ручным способом собирается грунт и остатки нефтепродуктов. У нас ухудшились погодные условия, снег выпал, приходится работать в грязи», — рассказал он.

Из-за такой погоды, добавил Скрипин, пока сложно прогнозировать, сколько еще времени займет ликвидация последствий аварии.

Инцидент с разливом произошел 27 сентября во время шторма — при перекачке ГСМ по временному трубопроводу от танкера на склад. При этом перекачивали за пределами акватории морского порта.

Прокуратура выявила факт разлива нефтепродуктов в реку Хатанга и на почву. Местные власти пояснили, что топливо привезли для жизнеобеспечения села на ближайший год.

Ранее Росрыболовство решило оценить ущерб от ЧП в Норильске, а заодно узнать, какая рыба там живет. Напомним, там компания «Норникеля» 29 мая разлила 20 тыс. тонн топлива.

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