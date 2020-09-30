Выпавший снег кружился и посыпал разлившиеся нефтепродукты в Сибири

Осадки затруднили работы по ликвидации аварии, отметил временно исполняющий полномочия главы села Хатанга Алевтин Скрипкин.
«Работы еще ведутся. Механизированным, ручным способом собирается грунт и остатки нефтепродуктов. У нас ухудшились погодные условия, снег выпал, приходится работать в грязи», — рассказал он.
Из-за такой погоды, добавил Скрипин, пока сложно прогнозировать, сколько еще времени займет ликвидация последствий аварии.
Инцидент с разливом произошел 27 сентября во время шторма — при перекачке ГСМ по временному трубопроводу от танкера на склад. При этом перекачивали за пределами акватории морского порта.
Прокуратура выявила факт разлива нефтепродуктов в реку Хатанга и на почву. Местные власти пояснили, что топливо привезли для жизнеобеспечения села на ближайший год.
Ранее Росрыболовство решило оценить ущерб от ЧП в Норильске, а заодно узнать, какая рыба там живет. Напомним, там компания «Норникеля» 29 мая разлила 20 тыс. тонн топлива.