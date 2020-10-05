В Сибири чаще всего крадут на нацпроектах, связанных с дорогами, здоровьем и образованием

Замполпреда президента РФ в СФО Александр Бутин отметил, что основные злоупотребления при реализации нацпроектов в Сибири связаны со злоупотреблениями должностными полномочиями и хищениями, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Об этом Бутин рассказал в Новосибирске на выездном совещании по вопросам нацбезопасности в регионах СФО, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Основным правонарушением явились злоупотребления должностными полномочиями, хищения денежных средств при осуществлении закупок товаров, работ и услуг при обеспечении государственных и муниципальных нужд путем ограничения при проведении конкурсных процедур», — сказал он.

Также зафиксировали случаи приемки невыполненных или некачественных работ при отсутствии каких-либо претензий со стороны заказчика.

Выявили нарушения при реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда».

Самые большие риски при строительстве детских садов, медицинских и спортивных сооружений, а также при строительстве дорог.

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Патрушев заявил, что в 2020 году в регионах СФО предотвратили ущерб на 13,8 млрд рублей от нарушений при нацпроектах.

«В округе выявлено более 3 тысяч нарушений, связанных с выполнением национальных проектов. К дисциплинарной и административной ответственности уже привлечено 745 виновных лиц <…> Активными действиями правоохранительных и контрольно-надзорных органов предотвращен ущерб в сумме 13,8 миллиардов рублей», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Что касается именно преступлений при выполнении нацпроектов, то в СФО их выявили 29, в том числе шесть — связанных с коррупцией.

«Наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях», — указал Патрушев.

По его словам, выполнение нацпроектов в 2020 году году осложнилось на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

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