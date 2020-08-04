Алтайских военных по поручению Путина отправили на ликвидацию ядовитой катастрофы в Усолье-Сибирском

Напомним, в Иркутской области складывается тяжелейшая экологическая ситуацию из-за завода «Усольехимпром». Накануне президент России Владимир Путин изолировал проблемное химпредприятие.

Для оказания помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирское отправили специалистов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

«Личный состав соединения войск РХБ защиты Центрального военного округа, дислоцируемого на территории Алтайского края, осуществляет марш комбинированным способом (своим ходом в составе колонн и железнодорожным транспортом) в Иркутскую область», — рассказали в ведомстве.

В составе первого эшелона около 30 военных специалистов РХБ защиты. Также направили более 10 единиц специальной техники.

«Авторазливочные станции АРС-14КМ, большегрузные автомобили КамАЗ-53212, унифицированные тепловые машины УТМ-80М, пожарные автоцистерны и аппаратные расчетно-аналитической группы РАГ-2М на базе ЗИЛ-131», — уточнили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что военных специалистов из Алтайского края привлекли по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ — президента России.

Как пишет «Российская газета», 3 августа утвердили состав межведомственной рабочей группы по ситуации в сибирском городе, в которую вошли министры и представители многих ведомств.

«Группа сформирует план мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда. Доклад будет представлен президенту через три месяца», — отмечает издание.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ранее заявила о тяжелейшей экологической ситуации в Усолье-Сибирском — на ликвидацию требуется время и деньги, но уже сейчас близко к катастрофе.

Что случилось в сибирском городе?

Завод «Усольехимпром» с 1936 года был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. Выпускали продукцию, в том числе для оборонной промышленности.

В 2005 году на промплощадке создали предприятие по производству кремнийсодержащей продукции, а в августе 2017 года завод обанкротился. Предприятие не смогло ликвидировать последствия своей деятельности.

На территории остались цистерны с четыреххлористым кремнием и баллоны, содержащие остатки ртути.

Как сообщал Sibnet.ru еще в июне 2019 года, практически вся вода в Ангаре возле Усолья-Сибирского вместе с рыбой подверглась воздействию ртути. Загрязнение создало опасность здоровью и жизни людей в городе.