Братская помощь. В Красноярский край из алтайской Топчихи перебросят силы для борьбы с коронавирусом

В Красноярский край направят помощь из нескольких регионов России. Переброска сводного отряда в составе 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, а также около 100 единиц специальной военной техники осуществляется по поручению президента России Владимира Путина, сообщили в минобороны РФ,

Поездами в Красноярский край из города Юрга Кемеровской области и алтайской Топчихи отправили мобильный госпиталь на 100 койко-мест, мобильный отряд РХБ защиты и подразделения обеспечения из состава 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

Самолетами Ил-76 минобороны осуществлена переброска специалистов 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения. Из Подмосковья 20 рейсами перебросят 60 военнослужащих и 55 единиц техники.

«Военнослужащие организуют паромную переправу для переброски личного состава и военной техники через реку Енисей и в условиях бездорожья совершат марш на штатной технике в Северо-Енисейский район Красноярского края», — сообщили в ведомстве.

По данным на 17 мая в Красноярском крае коронавирусной инфекцией заразились 1 765 человек, выздоровели 542 пациента, 18 скончались.

Вспышка COVID-19 произошла на крупнейшем золотодобывающем предприятии России — Олимпиадинском ГОК в начале мая. Силами края там развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что именно там министерство обороны развернет свой медицинский госпиталь.

Как уже писал altapress.ru, президент страны Владимир Путин не доволен тем, какими темпами ведется строительство антикоронавирусных больниц в регионах страны.