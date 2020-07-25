В Барнауле безупречно устранили условную аварию: откачали и топливо, и работника склада

В Барнауле провели учения по ликвидации розлива нефтепродуктов на территории Барнаульского аэропорта, сообщает мэрия города.

Учения по устранению аварии в Барнауле.

По легенде учений при разрушении резервуара разлилось около 250 тонн дизельного топлива, площадь «поражения» — примерно 1500 метров квадратных. При этом отравился работник склада.

«Были подняты по сигналу «тревога» силы и средства постоянной готовности АО «Авиапредприятие «Алтай» (пожарно-спасательная команда, охрана общественного порядка, санитарный пост, аварийно-техническая команда), спасатели специализированного аварийно-спасательного ООО «Сервис экологической безопасности», привлекаемые для ликвидации нефтерозлива, а также оперативная группа МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула», привлекаемая в целях взаимодействия и координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации от городского звена РСЧС», — рассказали в мэрии.

Всем поставили задачи по ликвидации последствий розлива дизтоплива, защиты населения и окружающей среды от вредного воздействия, а также по минимизации экологического ущерба.

Учение прошло в три этапа с отработкой нескольких целей — спасение и оказание первой медпомощи пострадавшим, эвакуация работников предприятия, локализация места разлива, сбор и утилизация.

Также полностью ликвидировали последствия условного ЧС, восстановили вышедшее из строя оборудование и произвели рекультивацию зараженного земельного участка.

В мероприятии приняли участие 41 человек и 11 единиц техники. Цели достигнуты: условную аварию устранили в короткие сроки, никто не пострадал.

Напомним, 29 мая в Норильске компания «Норникеля» разлила 20 тыс. тонн дизельного топлива. Накануне еще одна компания «Норникеля» вновь нечаянно разлила топливо в Сибири.

Ущерб, нанесенный экологии, Росприроднадзор оценил в 148 млрд рублей. Росрыболовство также оценит ущерб от ЧП в Норильске, а заодно узнает, какая рыба там живет.