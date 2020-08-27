Губернатор «пообещал оставить» на берегу Байкала отходы целлюлозно-бумажного комбината

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в интервью агентству « Интерфакс-Сибирь » сообщил, что не будет вывоза обезвреженных отходов Байкальского ЦБК.

Кобзев подчеркнул, что региональное минприроды и экологии не рассматривает возможность вывоза обезвреженных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината с территории предприятия.

«Варианты с вывозом отходов предлагались предыдущим подрядчиком („Росгеологией“), однако контракт с ним расторгнут, и сейчас такая возможность даже не рассматривается. „ГазЭнергоСтрой“ (новый подрядчик) обязан обеспечить проведение Сибирским отделением РАН экспертной оценки технологий по обезвреживанию отходов БЦБК», — пояснил врио главы.

По его словам, сейчас предложены 37 технологий для утилизации и обезвреживания отходов — их включат в техническое задание при заключении контракта с «ГазЭнергоСтроем».

Кстати, ранее президент корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин рассказал, что иркутские дороги сделают из токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Байкал Кирилл Котин

Вопрос о вывозе отходов БЦБК рассматривали в 2019 году. В качестве площадки для захоронения называли полигон вблизи Шелехова, который, как и город Байкальск с БЦБК, попадает в центральную экозону Байкальской природной территории.

Напомним, сейчас Байкал находится в центре скандала — Совфед одобрил закон о «сплошных вырубках» леса возле озера — под проекты Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей.

Отменили даже экологическую экспертизу: фактически любые объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, можно строить непосредственно на берегу.

После этого возмутились международные экологи, а бывший бурятский росгвардеец назвал власть «позорной» и призвал бороться с вырубкой леса, чтобы спасти Байкал.