«Иначе Байкал погибнет»: бывший гвардеец назвал власть «позорной» и призвал бороться с вырубкой леса

В Бурятии помощник депутата Народного Хурала Виктор Хоржиров, который ранее со скандалом уволился из Росгвардии, в своем Instagram рассказал, что власти не разрешили пикет против вырубок леса на Байкале.

Напомним, в конце июля 2020 года Совфед одобрил закон о «сплошных вырубках» леса на Байкале — под проекты Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей.

Более того, отменили даже экологическую экспертизу: фактически любые объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, можно строить непосредственно на берегу Байкала.

Экологи и активисты бьют тревогу, особенно в Иркутской области и Бурятии, где накануне акцию протеста против сплошных рубок запретили по формальной причине — эпидемия коронавируса.

«Позорная, воровская власть не разрешает провести пикет в защиту Байкала под видом защиты населения от короновирусной инфекции. Так что остается игнорировать эти запреты и выходить на одиночные пикеты. Иначе Байкал погибнет, и спросят тебя потомки: «Дед\прадед\бабушка\прабабушка, а что ты сделал (а) когда вырубали лес вокруг Байкала? Сидел (а) дома, а что? Я боялся\боялась, потому что не разрешали?» — написал Хоржиров.

Хоржиров отметил, что в Бурятии сейчас двойные стандарты: можно толкаться в ТРЦ и «как сельди в бочках» ездить в маршрутных автобусах, но нельзя выступить за экологию и уникальную природу.

Примечательно, что в октябре 2019 года помощник депутата по собственному желанию уволился из рядов Росгвардии — после задержаний на разрешенных митингах всех несогласных с итогами мэрских выборов в Улан-Удэ.

Перед этим он записал видеообращение, в котором задержания назвал незаконными и также заявил, что все проблемы можно разрешить мирным путем при помощи переговоров.

«Уважаемые коллеги из Росгвардии, прошу вас не выполнять заведомо преступные приказы. Вы же чьи-то дети, братья, сестры, мужья. Пожалуйста, не превышайте свои полномочия», — обратился тогда Хоржиров к коллегам.

После видеообращения, получившего широкий резонанс, официальный представитель Росгвардии сообщил, что в отношении Хоржирова начали служебную проверку — он записывал видео на рабочем месте и уделял недостаточно времени обеспечению безопасности.

Планировали объявить выговор и лишить всех премий. Вскоре экс-гвардеец сообщил, что по договоренности с руководством он ушел со службы по собственному желанию.

Вырубки леса возле Байкала — это не единственное спорное решение. Ранее сенаторы предложили разрешить приватизировать земли в нацпарках России и объяснили причины такой необходимости.