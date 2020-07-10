Сенаторы ради людей предложили разрешить приватизировать земли в нацпарках России

Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Госдумы — до конца июля.
Авторами инициативы стали вице-спикеры Совфеда Андрей Турчак и Юрий Воробьев, а также ряд сенаторов и депутатов Госдумы.
«Они предлагают не изымать и разрешить предоставлять участки в зонах хозяйственного назначения национальных парков, если в отношении этих участков по закону не могут быть установлены иные изъятия и ограничения», — поясняет издание.
Кроме того, инициаторы предлагают предусмотреть процедуру изменения границ нацпарков.
Напомним, сейчас земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах нацпарков, находятся исключительно в собственности государства.
Авторы документа пояснили, для чего он нужен. Их заинтересовало исключительно то, что проживающие в границах нацпарка не могут получить землю для ведения садоводства, не говоря уже об индивидуальном жилищном строительстве.
Огорчает парламентариев и то, что региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы и меры поддержки такого населения.
Например, программы по расселению ветхого жилья, которые, судя по всему, в стране уже выполнены на 99,8% и осталось лишь 0,2% проживающих на территории нацпарков.
Накануне правительство предложило строить в лесах, чтобы «эффективно использовать территории».
Ранее altapress.ru рассказал про дискуссию о создании в Алтайском крае первого нацпарка «Тогул». Советуем прочитать, если интересно, что именно людям не нравится в самой идее национального парка.