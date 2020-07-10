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10 июля
Жизнь

Сенаторы ради людей предложили разрешить приватизировать земли в нацпарках России

В России хотят разрешить приватизацию земельных участков на территориях национальных парков, пишет «Парламентская газета».

На территории будущего нацпарка "Тогул". Скалы на реке Чумыш на Салаире.
На территории будущего нацпарка "Тогул". Скалы на реке Чумыш на Салаире.
ОНФ.

Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Госдумы — до конца июля.

Авторами инициативы стали вице-спикеры Совфеда Андрей Турчак и Юрий Воробьев, а также ряд сенаторов и депутатов Госдумы.

«Они предлагают не изымать и разрешить предоставлять участки в зонах хозяйственного назначения национальных парков, если в отношении этих участков по закону не могут быть установлены иные изъятия и ограничения», — поясняет издание.

Кроме того, инициаторы предлагают предусмотреть процедуру изменения границ нацпарков.

Напомним, сейчас земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах нацпарков, находятся исключительно в собственности государства.

В Сайлюгемском национальном парке московский фотограф снял манула. Декабрь 2018 года.
В Сайлюгемском национальном парке московский фотограф снял манула. Декабрь 2018 года.
Владимир Мац

Авторы документа пояснили, для чего он нужен. Их заинтересовало исключительно то, что проживающие в границах нацпарка не могут получить землю для ведения садоводства, не говоря уже об индивидуальном жилищном строительстве.

Огорчает парламентариев и то, что региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы и меры поддержки такого населения.

Например, программы по расселению ветхого жилья, которые, судя по всему, в стране уже выполнены на 99,8% и осталось лишь 0,2% проживающих на территории нацпарков.

Накануне правительство предложило строить в лесах, чтобы «эффективно использовать территории».

Ранее altapress.ru рассказал про дискуссию о создании в Алтайском крае первого нацпарка «Тогул». Советуем прочитать, если интересно, что именно людям не нравится в самой идее национального парка.

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