Сенаторы ради людей предложили разрешить приватизировать земли в нацпарках России

На территории будущего нацпарка "Тогул". Скалы на реке Чумыш на Салаире.

Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Госдумы — до конца июля.

Авторами инициативы стали вице-спикеры Совфеда Андрей Турчак и Юрий Воробьев, а также ряд сенаторов и депутатов Госдумы.

«Они предлагают не изымать и разрешить предоставлять участки в зонах хозяйственного назначения национальных парков, если в отношении этих участков по закону не могут быть установлены иные изъятия и ограничения», — поясняет издание.

Кроме того, инициаторы предлагают предусмотреть процедуру изменения границ нацпарков.

Напомним, сейчас земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах нацпарков, находятся исключительно в собственности государства.

В Сайлюгемском национальном парке московский фотограф снял манула. Декабрь 2018 года. Владимир Мац

Авторы документа пояснили, для чего он нужен. Их заинтересовало исключительно то, что проживающие в границах нацпарка не могут получить землю для ведения садоводства, не говоря уже об индивидуальном жилищном строительстве.

Огорчает парламентариев и то, что региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы и меры поддержки такого населения.

Например, программы по расселению ветхого жилья, которые, судя по всему, в стране уже выполнены на 99,8% и осталось лишь 0,2% проживающих на территории нацпарков.

Накануне правительство предложило строить в лесах, чтобы «эффективно использовать территории».

Ранее altapress.ru рассказал про дискуссию о создании в Алтайском крае первого нацпарка «Тогул». Советуем прочитать, если интересно, что именно людям не нравится в самой идее национального парка.