Стенка на стенку. В Барнауле обсудили, нужны ли Алтаю национальные парки

Неожиданно остро прошла в ИД «Алтапресс» дискуссия о создании в крае первого национального парка «Тогул». У сторонников нацпарка твердые аргументы: мы не имеем права оставить потомкам пустыню. Его противники столь же твердо стоят на своем: он отнимет у местных жителей возможность зарабатывать и сам по себе губителен для природы, заявляют они. Что именно им не нравится, что на этот счет думают те, кто за нацпарк, и какие вопросы до сих пор не решены, выяснял altapress.ru.

Краткое содержание

Не нужно и вредно

Редактор газеты «Лом» из Камня-на-Оби Александр Дмитриев на круглый стол, организованный реготделением Общероссийского народного фронта (ОНФ), пришел с плакатами вроде «Живем в лесу — молимся колесу».

В том, что в госзаказниках края нет нормальной охраны, а на их территориях «рулят местные князьки», он обвиняет одного человека — общественника и модератора площадки ОНФ «Экология» Алексея Грибкова. Безработицу на селе он считает следствием создания особо охраняемых природных территорий. И утверждает, что люди в тех местах живут, «как индейцы в резервациях».

Против заказников, памятников природы и нацпарков в зале выступает целая группа. Кто-то из них просит слова и едва не срывается на крик. Кто-то приводит научные выкладки. Суть всех их доводов одна: создавать нацпарк в регионе не нужно и вредно.

Дискуссия по нацпарка в ИД «Алтапресс». ОНФ.

Что мы знаем о национальном парке «Тогул» Площадь: около 160 240 га , или около 1% территории Алтайского края.

или около 1% территории Алтайского края. Войдут территории , расположенные в трех районах: Заринском , Ельцовском и Тогульском.

расположенные в трех районах: Заринском Ельцовском и Тогульском. В состав нацпарка будут включены территории трех ныне существующих заказников.

Экосистемы: черневая тайга низкогорий Салаирского кряжа с реликтовыми видами растений , сосновые , еловые и кедровые леса , а также уникальные для Сибири леса из липы сибирской.

сосновые еловые и кедровые леса а также уникальные для Сибири леса из липы сибирской. Дата создания: по распоряжению президента РФ должен был появиться в 2019 году , однако , как сообщили в ОНФ , процедуру затягивает Минприроды России. Источник: Минприроды Алтайского края.

Национальный парк «Тогул». altaipriroda.ru

Нужно и полезно

Между тем главы всех трех районов, чьи территории объединят в заказник, говорят: проект прекрасный, давайте же скорее его реализовать. Но сомнения по-прежнему есть.

В Ельцовском районе поначалу идею и вовсе восприняли агрессивно, рассказывает глава района Наталья Старовойтова. Под нацпарк хотели отвести почти 25% районных земель, или 59 тыс. га. И люди опасались: им теперь на своей Родине нельзя и шагу ступить. Затем территорию уменьшили до 39 тыс га. Но вопрос, можно ли будет посещать охраняемые земли, остался.

«Есть федеральное законодательство, которое трактуется так: без платы имеют право посещать эту территорию только те, кто там живут. У нас на той территории жителей нет, они нахдятся вне территории. Соответственно, заходить они должны будут платно», — говорит глава Ельцовского района.

То, что часть территории Ельцовского района возьмут под охрану, его глава Наталья Старовойтова приветствует: на границе с Кемеровской областью «творится безобразие» — разгулялись браконьеры из соседнего региона.

Ельцовка. posibiri.ru

Валерий Басалаев, глава Тогульского района, говорит, что никаких опасений, что нельзя будет дикоросы собирать и территорию посещать, уже нет. «Ну, есть своеобразные лидеры, которые лишь бы против — бог им судья», — добавляет он. А вот информацию о том, что нацпарк создаст рабочие места, он воспринимает осторожно.

«Ну, сколько там их создадут? Максимум 10. У нас на территории работает филиал КАУ „Алтайлес“ (не путать с лесной холдинговой компанией „Алталес“. — Прим. Altapress.ru). После реализации в таком виде нацпарка он у нас исчезнет. А это единственная фирма, которая обеспечивает топливом три района — Тогульский, Ельцовский и Кытмановский, и занимается охраной лесов от пожаров. Сильный прекрасный коллектив, хозяйствует с головой. Надо, чтобы она хотя бы в ближайшие 10−15 лет работала. Это и налоги, и рабочие места», — рассуждает Басалаев.

Более или менее однозначно за нацпарк выступил, пожалуй, только Виктор Азгалдян, глава Заринского района. Он надеется, что это привлечет в район новых туристов — ведь это направление сейчас в районе активно развивается.

В общем, мы собрали все основные аргументы за против нацпарка.

Алтайским госинспекторам и егерям передали новую технику. Антон Федотов ( altairegion22.ru)

Нацпарк и охрана природы

«Против». Противники нацпарка утверждают: нынешние особо охраняемые территории плохо охраняются — значит, та же история будет и с национальным парком «Тогул».

«Мы сегодня видим ситуацию, которая складывается на озере Горьком. Там был создан этот особо охраняемый природный объект. Мы видим, что увеличиваются незаконные рубки», — заявил Денис Шубин, председатель общественного совета при минприроды Алтайского края и бывший руководитель Бобровского лесокомбината.

«За». Алексей Грибков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология», между тем, объясняет: нацпарки финансируются из федерального, а не регионального бюджета (в отличие от других охраняемых природных территорий). А это предполагает существенное увеличение штата инспекторов.

«В Алтайском крае 107 особо охраняемых природных территорий общей площадью 850 тыс. гектар. На всю эту территорию работает всего 26 инспекторов. Для сравнения: в крае есть федеральная особо охраняемая территория заповедник Тигирекский площадью 41,5 тысяч гектаров. Территория в 20 раз меньше, а в нем работает 20 инспекторов», — приводит сравнение Грибков.

На территории будущего нацпарка «Тогул». ОНФ.

Нацпарк и безработица

«Против». Те, кто протестуют против нацпарка, полагают: после его создания масса людей останется без работы или без доходов. Пострадает и бизнес, который сегодня арендует земли, входящие в заказник.

«За». Алексей Грибков, напротив, уверен: нацпарк — это возможность получить работу, скажем, в охране. В Тигирекском заповеднике, к примеру, работают все взрослые жители поселка Тигирек.

По словам Грибкова, территория парка будет разделена на зоны: заповедную, рекреационную и зону традиционного природопользования, и это позволит учесть разные интересы.

«Это достаточно гибкий режим и я абсолютно убеждён, что нацпарк создается в первую очередь в интересах населения. В Алтайском крае площадь особо охраняемых территорий занимает лишь 5,3%. В Новосибирской области — 8,2%. В Кемеровской 15%. Экономика в этих регионах не рухнула, население не разорилось и не пошло по миру», — говорит он.

Предприниматель Дмитрий Скоков, арендующий часть территорий Заринского района, с ним отчасти согласен. По его словам, часть арендуемой им площади действительно уйдет под нацпарк, но путем переговоров удалось уменьшить потери его бизнеса. «И все же часть участка все равно будет выводиться из договора аренды, уменьшится прибыль, какую-то часть арендной платы потеряет и бюджет», — говорит предприниматель.

Белый гриб и грибник. СС0

Нацпарк и местное население

«Против». Многие сельские жители живут тем, что собирают в лесу грибы, ягоды, папоротник и орехи. А это им будет запрещено, утверждают противники нацпарка.

Адвокат Алексей Ожмегов приводит пример: жители вышли собирать грибы там, где расположен Чарышский заказник. К ним подошли мужчины с автоматами, заявили, что это частная территория. И теперь на грибников возбуждено уголовное дело. «Вы говорите, что есть законы. А законы в данном случае не работают», — утверждает Ожмегов.

Возможный запрет для жителей заходить на территорию нацпарка беспокоит и Ельцовский район.

«Сегодня федеральное законодательство трактуется так: бесплатно на территории национального парка могут находиться только те, кто там живут. У нас на той территории жителей нет, соответственно, заходить они должны будут платно», — говорит Наталья Старовойтова.

«За». Нет и не было предложений запретить в нацпарке всю хозяйственную деятельность, отвечает Грибков. Есть предложения ограничить использование природных ресурсов, выделив зоны особой охраны. Грибков с такой трактовкой закон не согласен.

«А если дяденьки с автоматами говорят, что это частная территория, это явно не сотрудники государственной особо охраняемой природной территории. Если есть факт, что какой-то сотрудник государственной лесной службы такое сказал, надо возбуждать уголовное дело. Ни в одном из государственных природных заказников не запрещено посещение и сбор пищевых лесных ресурсов для собственных нужд», — объяснил общественник.

Дискуссия по нацпарка в ИД «Алтапресс». ОНФ.

Нацпарк и вырубка леса

«Против». Еще одна группа людей утверждает, что выборочные рубки для леса полезны. И если в нацпарке их не будет — экосистемы просто погибнут. Денис Шубин, ссылаясь на научные исследования, утверждает: у старых деревьев с годами сокращается главная функция — поглощение углекислого газа и выделение кислорода.

И в наших лесах уже 80% деревьев — «пенсионеры». Под пологом старых деревьев не может пробиться подрост. И когда умирают главные деревья, погибает вся экосистема. Шубин вообще считает: ограничивать ведение хоздеятельности в нацпарках — «это практически преступление».

Пример тому — санитарное состояние лесонасаждений в заказнике на озере Горьком — оно ухудшается, считает Шубин. И именно потому, что там не вырубают старые деревья.

«За». Однако наука говорит о другом: от старения деревьев экосистема вовсе не страдает, в ней богатое разнообразие других растений, а «огромная масса углекислого газа фиксируется в лесной подстилке, в отпаде», — сообщила Марина Силантьева, завкафедрой ботаники АлтГУ,

Более того, исследования АлтГУ показали: вырубка лесов в регионе привела к ухудшению породного состава. Так, с 2010 года по 2018 год площадь кленовников в различных отделениях лесничеств региона выросла в шесть раз. «Поверьте, чистый кленовник — это бОльшая катастрофа для ленточного бора».

Дискуссия по нацпарка в ИД «Алтапресс». ОНФ.

К чем пришли стороны

В общем, мнения о будущем нацпарке сложились полярные. Но, так или иначе, национальный парк должен быть создан — и он будет создан. Каким способом? Надо сближать позиции, считают в ОНФ.

«Проект требует многих уточнений: необходимо уточнить границы, статус территории, понять, как это будет внедряться на практике. Каждый из нас понимает: жизнь невозможна без использования природных ресурсов. Но если мы порубим все, что у нас есть, жить нашим потомкам будет неуютно. Когда-то на Алтае был создан Кедроград, и там совмещалось — и правильное лесопользование, и мощный деревообрабатывающий комбинат, и защита кедровых лесов. Это было удивительно, уникально и здорово. В перспективе мы сможем сделать что-то подобное, если будем сближать наши позиции. Если будем идти одна сторона на другую, то не достигнем прогресса и движения вперед», — сказал представитель ОНФ.

Кроме этого, эксперты ОНФ призвали участников дискуссии поддержать создание еще одного нацпарка в Алтайском крае — «Горная Колывань», а также расширение территории действующего Тигирекского заповедника.