За парки или против инвесторов? О чем поспорили барнаульские противники Radisson, бизнесмены и чиновники

Тема сохранения «зеленых пространств» из экологической стала политической. Но до сих пор, видимо, мало кто во власти понимает, что с этим делать. Обратите внимание: деревья в Барнауле крушили с начала 1990-х при почти полном непротивлении горожан. А в 2019-м «зеленые» активисты вышли на площади и заявили: не отдадим ни пяди занятой лесом земли, какие бы блага ни сулили инвесторы. Вольных и невольных участников этих историй усадили за круглый стол, проведенный ОНФ на площадке ИД «Алтапресс» — вот что из этого получилось.

Краткое содержание

Сюжет первый: будете строить — выйдем на улицы

Вообще-то, сигналом роста активности «зеленых» стал бурный интерес барнаульской общественности к возрождению парка «Изумрудный». Выглядело это и позитивно, и — для власти — безопасно, пока в середине года несколько активистов не заявили в соцсетях: выйдем на улицы, если в парке начнут строить спорткомплекс.

Проект этот разработал предприниматель Павел Тулин. Физкультурно-оздоровительный комплекс мог занять 0,7 га, доходы от его эксплуатации должны были окупать развитие всего парка. Строительство предполагало вырубку части старых деревьев. При этом Тулин намеревался высадить более молодые и здоровые крупномеры на другом участке парка, на площади 1 га.

Но предпринимателю просто не поверили. Коммерсант — он и есть коммерсант: у него на уме только прибыль, для парка он никогда ничего не сделает.

Павел Тулин ( второй слева). Facebook Павла Тулина.

«Много лет мы арендовали этот парк, я пытался спасать его всеми доступными средствами. А потом определенная категория людей зачислила меня в его враги, — сожалеет Павел Тулин. — Я, безусловно, хочу зарабатывать в этом городе деньги. Но у меня трое детей и теперь уже двое внуков, которые тоже здесь живут и будут жить. Я люблю этот парк и хочу, чтобы он сохранился».

На улицы люди в рамка этой истории не вышли. Губернатор Томенко гарантировал: стройки здесь не будет. Парк передали госструктуре — «Фонду имущества края», а его директором назначили одного из противников передачи парка бизнесу — Владислава Вакаева. Теперь содержать парк будут на бюджетные деньги.

Сюжет второй: маленький сквер против двух миллиардов

Но нынешней осенью неспокойные «зеленые» активисты не поверили другому инвестору: компании «ПремиумСтрой-Алтай», уже построившей в медкластере первый за Уралом медико-реабилитационный центр «Территория здоровья» по профилю травматологии и ортопедии.

Драма случилась из-за небольшого сквера на площади Сахарова, занимавшего часть участка, предложенного инвестору под отель мирового уровня Radisson. Они снова вышли протестовать.

Иван Лужаев. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

«Нам предложили этот участок, не мы его выбирали. А получилось, что мы пришли, как завоеватели. И мы пошли в одиночку объясняться с общественностью, которая нас абсолютно не слышит», — не понимает Иван Лужаев, первый зам гендиректора компании «ПремумСтрой-Алтай».

Лужаев говорит: взрослые деревья можно пересаживать, и деревья из сквера просто перенесут. Он заверяет: проект разработан «углом» специально, чтобы сохранить внутренний озелененный двор, который будет доступен для каждого. А что в итоге? «Было только одно мнение — мы против», — говорит он.

Этот протест тоже удалось утихомирить. Но и вторая волна общественной активности для власти стала неожиданностью. В итоге, инвестпроект стоимостью около 1,5−2 млрд рублей, скорее всего, сорвется.

Митинг в Барнауле 4 ноября 2019 года. Юрий Красильников.

«Давайте представим себе ситуацию с Radisson лет пять назад. Было бы такое? Я сомневаюсь», — осторожно удивился Владимир Буканов, зампредкомитета по строительству и архитектуре Барнаула.

Сюжет третий: торговые центры съедают парки

Новые «зеленые» (к тихой российской партии зеленых они не имеют отношения) не верят ни бизнесу, ни власти. Их упрекают в том, что они мешают инвесторам с их миллиардами и тормозят развитие экономики. Кое-кто — по моде последних лет — ищет иностранный след.

Но из слов барнаульской активистки Татьяны Труфановой, в общем-то, ясно, откуда это недоверие. Торговые центры, парковки, жилые комплексы съедают зеленые территории. Деньги на деревья не находят нужным тратить даже богатые собственники.

«Посмотрите на „Сити-центр“. Рядом — несколько „скрученных“ яблонек. Что мы видим около ЖК „Анастасия“ на проспекте Красноармейском? Там очень дорогое жилье. И только одно деревце. Берем квартал, который отстроил „ПР-холдинг“ рядом с Покровским собором. Очень приятный получился жилой комплекс. Но он предполагал озеленение. Прошло уже около четырех лет — его нет. Вот „Гэлэкси“, слава богу, построил себе линию из сосен», — перечисляет она.

«Сити-Центр». «Сити-Центр».

И вот сейчас Труфанова и ее коллеги бьются за мораторий на застройку зеленых территорий, как это сделали в Рязани в 2008 году. Надо поставить все озелененные участки на учет — иначе недосчитаемся в Барнауле и того, что осталось.

Сюжет четвертый: светлые идеи сбросили с корабля истории

Между тем, ещё в доперестроечные годы в Барнауле разработали сеть парков и зеленых коридоров. О том, чтобы в городе развивались зелёные зоны, высаживали аллеи и скверы, заботились неглупые люди… Но в 1990-е годы светлые идеи озеленения сбросили с корабля истории — и наши «вишневые сады» пошли под топор.

«Строятся новые кварталы и микрорайоны, но там вообще не предусмотрена инфраструктура для отдыха людей, озеленение отсутствует. Люди, запертые в бетонные джунгли, не могут реализовать свое право на благоприятную окружающую среду», — констатировал Алексей Грибков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология».

Архитектор Андрей Атаджанов посчитал: территория парка им. Ленина утрачена на 77%, парка 50-летия СССР — на 72%, парка «Юбилейный» — на 64%, парка «Изумрудный» — на 37%. По его оценкам, в озеленении нуждаются 150 кв. км городской территории.

Парк Юбилейный. 1980-ые годы. Александр Антошкин

«Благоустройство города — фактор, который влияет на людей. Молодежь решает покинуть город, если ее не устраивают достаточно вещественные факторы — могут ли они пойти куда-то и отдохнуть. И в этом смысле город деградирует», — считает Андрей Атаджанов.

Сюжет пятый: копилось и прорвалось

Впрочем, в этом смысле непонятно, что случилось в 2019 году? Почему после долгих лет молчания люди пошли на площади? Владислав Вакаев, депутат АКЗС и директор «Фонда имущества края», считает: накипело.

«Мне чисто по-человечески жаль инвесторов Radisson, которые попали на острие общественного удара просто потому, что накипело все, что продолжалось 30 лет. Напряжение которое копилось годами», — объясняет Вакаев.

Владимир Буканов уверен: общие решения находить надо — но стороны не хотят идти навстречу друг другу. «Все четко делят: это бизнес, это экология, и никто не хочет договариваться. А время договариваться пришло», — говорит муниципальный чиновник.

Юрий Красильников. Юрий Красильников.

Сюжет шестой: улица , плакаты , митинги

Со своей стороны, активисты упреков чиновника не принимают.

«Договариваться мы как раз хотим. Возьмем ситуацию со сквером на площади Сахарова. Нам говорили городские и краевые чиновники: будем принимать решение с учетом мнения общественности. Вы, может, на сайте мэрии Барнаула проводили опрос? Или в избирательную комиссию города подали документы, чтобы референдум провести? Нам никаким образом слова и не дали. Извините, нам осталось только — улица, плакаты, митинги», — сказал Юрий Красильников, еще один активист.

Владимир Буканов заверяет: у власти самые хорошие цели. «Мы хотим наши деградирующие территории приводить в порядок», — говорит он.

Озеленение. Фото из архива ООО «БВК»

«На самом деле проводится колоссальная работа. По всему городу ежегодно высаживается намного больше деревьев, чем сносится. Озеленением занимаются разные компании — например, ресурсоснабжающие организации», — дополнил его Иван Гармат, зампред городского комитета по дорожному хозяйству и благоустройству.

Но Татьяна Труфанова в добрые намерения чиновников, похоже, не верит. «Мы понимаем, что задача чиновников — находить лазейки. Они будут неминуемо. Наша задача — вовремя реагировать и ставить преграды», — заявляет она.

Сюжет седьмой: поиск баланса , который пока не находится

Площадку для Radisson городские власти сейчас усиленно ищут. Правда, по словам Ивана Лужаева, все, что пока было предложено, тоже занято скверами.

«Если мы в нашем гигантском городе не сможем найти площадку для гостиницы — это просто смешно. Смешно и печально. И это будет означать, что Барнаул не дорос до серьезных инвестиций», — сказал один из участников.

Но пока непонятно, как действовать власти, если еще один крупный инвестор натолкнется на протесты и будет вынужден оправдываться, что он не захватчик. Да в самом Radisson вряд ли в восторге от того, что предварительные договоренности с краевыми властями не соблюдаются.

В ОНФ, резюмируя итоги переговоров, все же решили: до примирения сторонам еще далеко. Пока выбор стоит категорично: или парки — или строительство, или лес — или рабочие места. И надо как-то постараться найти баланс интересов.

О чем еще говорили участники

Алексей Грибков , эксперт ОНФ , эколог. Анна Зайкова.

О роли маленькой строчки

Алексей Грибков,

модератор тематической площадки ОНФ «Экология»:

ОНФ в свое время озвучил идею создания вокруг самых крупных городов зеленого щита — лесопаркового зеленого пояса. Инициатива прошла все процедуры, предложения обсудила Общественная палата края, АКЗС приняло соответствующее постановление о создании лесопаркового зеленого пояса. Затем минприроды края должно было установить границы этого пояса. Прошло два года — границы так и не установлены. Росреестр обнаружил, что он не может поставить на государственный кадастровый учет зону с особыми условиями использования территории, так как нет соответствующей строчки в статье 105 Земельного кодекса РФ. Добавить строчку должны на федеральном уровне. Но пока это так и не сделано.

Юрий Пургин. Анна Зайкова , altapress.ru

О спокойной жизни чиновников

Юрий Пургин,

сопредседатель реготделения ОНФ:

У Александра Ракшина была мечта: на месте базы «Динамо», которая уже не соответствует времени, построить современное помещение, где можно было бы хранить велосипеды и лыжи, принять душ, где могли бы остановиться те, кто приехал в медкластер. Он хотел вложить порядка 300 млн рублей, понимая, что этот проект в ближайшие 15−20 лет не окупится. Но ему говорят, что он должен заплатить много денег за землю — примерно столько же, сколько намерен инвестировать. Или что сосны ему никто не даст вырубить. Что он помешает городской парковке. Когда бизнес готов чем-то заниматься, всегда найдется тысячи причин, почему ему этим заниматься не надо. Сегодня любому чиновнику лучше не принимать решение, чем принимать. Спокойнее живется.

Юрий Красильников. facebook.com/yury.krasilnikov.5

Об Обском бульваре

Юрий Красильников,

общественник: