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Жизнь

Совфед одобрил закон о «сплошных вырубках» леса на Байкале

Совфед одобрил закон, который позволяется проводить сплошную вырубку леса на Байкале под проекты Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщает «Интрерфакс».

Байкал
Байкал
Кирилл Котин

До 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускают «осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности» магистралей.

Закон позволяет переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускают «проведение сплошных рубок».

Региональные власти и органы местного самоуправления смогут принимать решения об изменении границ особо охраняемых природных территорий. При этом перестанут требовать проведение государственной экологической экспертизы.

«В данном случае к объектам модернизации магистральной инфраструктуры относится не только проект БАМ/Транссиб, но и автомобильные дороги общего пользования, мосты, морские и речные порты. Перечень объектов инфраструктуры, в отношении которых предполагается установить ряд экологических исключений, также будет утверждаться правительством РФ», — отмечает агентство.

Вид на Байкал с камня Черского.
Вид на Байкал с камня Черского.

Ранее руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения российского Greenpeace Михаил Крейндлин предупредил о возможной негативной реакции ЮНЕСКО.

«Здесь есть особенная вещь, связанная с тем, что Байкал — это не просто российский объект, это объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО <…> всемирное наследие озеро Байкал будет переведено в разряд всемирного наследия, находящегося под угрозой, а это такой совершено позорный факт для любого государства», — сказал эколог.

Возмутило его и отмена экологической экспертизы. По мнению Крейндлина, теперь фактически любые объекты, связанные с транспортной инфраструктурой, можно строить непосредственно на берегу Байкала.

Примечательно, что в Совфеде закон поддержали 140 сенаторов, против — двое, воздержались — трое.

Ранее сенаторы ради людей предложили разрешить приватизировать земли в нацпарках России. Для того, чтобы, к примеру, расселять людей из аварийного жилья.

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