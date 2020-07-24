Патриарх Кирилл принял решение по опальному монаху

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда о лишении сана монаха Сергия (Романова).

«Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля 2020 года признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана», — говорится в сообщении Русской православной церкви (РПЦ).

Схиигумен Сергий нарушил предписания правящего архиерея, запретившего совершать богослужения и покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без его письменного благословения, уточнили в РПЦ, пишет ura.ru.

Анафема

Екатеринбургская епархия лишила монаха права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.

После того, как из обители сбежали несколько монахинь, включая игуменью, старец перевел монастырь под свое прямое управление, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку.

На территории этого монастыря на Ксению Собчак напала монахиня.