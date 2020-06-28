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Жизнь

На Ксению Собчак напали в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, пишет РИА Новости.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
кадр из видео.

Собчак собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о «псевдопандемии» коронавируса, и об избиении в монастыре детей.

В Екатеринбургской епархии заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам. Там также порекомендовали не посещать монастырь, где произошел инцидент.

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — написала Собчак в телеграм-канале, отметив, что часть «свидетельств» сохранена на других флешках.

Отец Сергий заявил, что ситуация с COVID-19 является «псевдопандемией», а россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны». Он также говорил, будто народ «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Священник призывал выходить на улицы и протестовать.

После этого епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов на фоне пандемии. Он распространял видеообращения через ютьюб. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Он находится под церковным судом.

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