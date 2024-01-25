Патриарх Кирилл призвал отказаться от празднования Дня Святого Валентина в России

Так же глава Русской православной церкви предложил отказаться и от празднования Хэллоуина.

"Интерфакс" сообщает, что по словам патриарха Кирилла мало запретить ЛГБТ*, нужно идти дальше.

Глава РПЦ отмечает, что этот праздник "не имеет ничего общего с настоящей любовью", вместо этого он предложил ввести в школах курс семьеведения.

Помимо этого, патриарх Кирилл считает, что празднование Хэллоуина наносит большой вред воспитанию и он призывает избавить Россию "от этой безобразной вакханалии, принесенной к нам из-за рубежа".

* — признано экстремистской организацией на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили давать жилье студентам-молодоженам.

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