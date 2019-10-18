Патриарх Кирилл сравнил аборты с жертвоприношениями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался об абортах. Он назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар, пишет «Интерфакс».

«Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений», — сообщил предстоятель в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.

Патриарх напомнил, что «наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких».

«Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно, но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры?» — заявил патриарх.

Глава РПЦ отметил, что «первым среди прав человека является право человека на жизнь, и отмена этого права перечеркивает или делает бессмысленной все остальные права».

Кроме того, он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее. «Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден», — сказал патриарх.

Напомним, ранее протоиерей Димитрий Смирнов, известный своими спорными высказываниями, заявил, что «русский народ — убийца». По его мнению, такого нелестного эпитета россияне заслуживают за разрешенные аборты.