Патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса. Какие именно?

По благословению патриарха прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах РПЦ.
22 марта, в третью неделю Великого поста, утвержденные молитвы впервые прочитают за Патриаршим богослужением.
Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимая во время распространения вредоносного поветрия
Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.
Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.
Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Ранее в РПЦ приняли приняли заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции.
«Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — отмечается в заявлении
В РПЦ призвали архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».
Напомним, ранее патриарх постановил, что вместо преподания креста для лобзания по окончании божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан.