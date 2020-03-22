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Патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса. Какие именно?

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает сайт Московского патриархата.

Патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл.
patriarchia.ru.

По благословению патриарха прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах РПЦ.

22 марта, в третью неделю Великого поста, утвержденные молитвы впервые прочитают за Патриаршим богослужением.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему…

Прошения на сугубой ектении Божественной литургии, возносимая во время распространения вредоносного поветрия

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

Господи Боже наш, не вниди в суд…

Молитва во время распространения вредоносного поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Патриарх Кирилл перенес мощи святителя Макария из Москвы в Горный Алтай
Патриарх Кирилл перенес мощи святителя Макария из Москвы в Горный Алтай
Мария Стрыгина

Ранее в РПЦ приняли приняли заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — отмечается в заявлении

В РПЦ призвали архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

Напомним, ранее патриарх постановил, что вместо преподания креста для лобзания по окончании божественной литургии и иных служб рекомендуется возлагать крест на головы прихожан.

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