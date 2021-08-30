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Жизнь

Пациенты с коронавирусом устроили массовую оргию в тайском полевом госпитале

Полиция Таиланда провела рейд в полевом ковидном госпитале провинции Самут Пракан.

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CCO

Зараженные коронавирусом пациенты этого госпиталя употребляли запрещенные препараты и устраивали массовые оргии, сообщает The Nation Thailand.

В полицию обратились сотрудники госпиталя. Они утверждали, что пациенты постоянно дерутся и мешают работе медучреждения. Сотрудников правоохранительных органов в рейде поддержали бойцы спецподразделения ISOC.

После рейда полиции удалось изъять у пациентов только сигареты, пишет polit.ru. На видео с установленных в госпитале камер правоохранители нашли доказательство, что часть коронавирусных больных устраивает наркотические групповые секс-оргии, однако установить личности весельчаков не удалось.

Ранее участников оргии в пригороде Парижа оштрафовали за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции.

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