«Люди, что творится!»: пациентка алтайского ковидного госпиталя эмоционально высказалась о наболевшем

Пациентка ковидного госпиталя в Бийске на имени Надежда 10 октября разместила в интернете свое обращение. Женщина пишет о якобы дефиците лекарств и элементарных принадлежностей.

«Люди, что творится? Почему наши врачи, медсестры, медбратья и больные должны быть героями, преодолевая все трудности. Нет элементарного больничного оборудования — „уток“, небулайзеров. Кровати допотопные, тумбочек нет. Сидим здесь, как на вокзале на этих пакетах. Мне девчата медики, слава им, целую и обнимаю в благодарность, тащили с соседней палаты кровать, дабы я могла лежать после двух моих операций на позвоночнике», — написала Надежда из Бийска.

В конце своего обращения она попросила сделать хоть что-нибудь, чтобы стало легче.

Буквально на днях о проблемах в здравоохранении края заявил профильный министр Дмитрий Попов. Он признал, что система медпомощи испытывает «троекратные и более» перегрузки и подтвердил, что в регионе ежедневно растет количество обращений в поликлиники и «Скорую помощь».

Однако, как отметил Дмитрий Попов, ни в одной стране система здравоохранения не содержится в режиме ожидания пандемии.