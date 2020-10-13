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Жизнь

Пациентка с коронавирусом вышла из комы и родила близнецов

Вышедшая из комы пациентка из Белфаста родила девочек-близнецов.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Она была в тяжелом состоянии из-за коронавируса на ранних сроках беременности, но женщине удалось победить болезнь, пишет The Sun.

Когда у 32-летней Даниэль Мартин появились проблемы с дыханием, она была на девятой неделе беременности. Врачи ввели беременную женщину в искусственную кому. Муж, как он сам признался, не надеялся, что ребенок выживет.

В искусственной коме женщина провела 10 дней, затем ее состояние стабилизировалось и врачи перевели пациентку в обычную палату.

«Я говорил с ней по телефону и сразу же спросил о нашем ребенке. Ничего предвещало беды, как вдруг она сказала, что у нас будет двойня!» — смеется муж Даниэль, Брайан.

Теперь в семье пятеро детей — трое мальчиков и две девочки, пишет Lenta.ru. Он отметил, что его супругу уже выписали из больницы. Она вместе с детьми находится дома.

Между тем зафиксирована первая смерть в мире от повторного заражения коронавирусом. Это означает, что «люди, которые были объявлены позитивными на SARS- CoV-2, должны продолжать принимать меры предосторожности, включая физическое дистанцирование, ношение маски и мытье рук», поскольку возможно повторное заражение.

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