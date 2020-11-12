Пациентку в состоянии комы хотели выписать домой: очередной скандал из ковидного госпиталя

В Кемеровской области на домашнее лечение хотели отправить женщину, которая впала в кому после инсульта во время лечения пневмонии и коронавируса, сообщает « Сибдепо ».

Родственники женщины рассказали в паблике «Инцидент Кемерово», что сначала ее госпитализировали с пневмонией, но после перевели в ковидный госпиталь.

За время нахождения в лечебном учреждении у пациентки произошел инсульт — сейчас она в коме. Женщину в бессознательном состоянии хотели выписать домой.

«Сестра моего мужа находится в состоянии комы в областной больнице Кемерова. 22 октября с диагнозом левосторонняя пневмония она поступила в отделение ОРВИ и пневмонии, позже ее перевели в ковидарий. С 25 октября связи с ней не было. Поговорить с врачом тоже не удалось ни разу. Все что мы могли, это только звонить в колл-центр и узнавать про состояние. Каждый день в ответ я слышала одно и то же: „состояние средней степени тяжести“. 3 ноября мужу позвонили и сказали, что завтра ее выписывают, нам необходимо приехать. Мы приехали, нам вывезли ее на каталке без сознания. Мы начали ругаться и возмущаться, что они вывезли просто живой труп, только он дышит. Ее забрали обратно. 6 ноября нам сообщили, что наша родственница в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. Помогите, пожалуйста, разобраться», — рассказала родственница пациентки.

Медицина. Коронавирус. Антон Федотов / altairegion22.ru

Как уточняет издание, пообщавшись с родственницей больной женщины, речь идет о Кемеровской областной клинической больнице имени С.В. Беляева.

52-летняя кемеровчанка заболела в октябре и долго не могла вызвать врача. Когда это удалось сделать, обнаружили левостороннюю пневмонию.

«Врач назначил лечение. Она десять дней пролежала дома. Принимала лекарства. Но в больницу ее не забирали. Хотя чувствовала она себя плохо. Она практически не ходила. Не могла кушать, ее рвало», — рассказала родственница.

Скорую медпомощь смогли вызвать, когда женщине совсем стало плохо. Ее госпитализировали в областную больницу, а через две недели попросили забрать домой.

«Врачи подчеркнули, что ей нужна реабилитация. Как сказали нам медики, она на них не обращает внимание, не отвечает на вопросы, лежит и только трубки в руках перебирает. Нам ее вывезли на каталке. Все, что она делала — это только дышала. Человек — просто труп. Она не реагировала ни на что. Ни на, то, что ее зовут по имени, трогают за плечи, ни на, то, что ее щипают. Ее перетащили к нам в машину, дали выписку и сказали: „везите домой“. Мы стали возмущаться. Как в таком состоянии человека выписывают из больницы?» — недоумевает собеседница издания.

Врачи. Коронавирус. кадр из видео.

После скандала в больнице, который устроили родственники, пациентку вернули обратно — поместили в палату интенсивной терапии. 6 ноября сообщили о переводе в хирургический корпус в реанимацию.

«В отделении реанимации мне сообщили, что она поступила к ним в коме. Она уже не дышит сама. Она на ИВЛ. До сегодняшнего дня, 11 ноября, ее состояние не изменилось. У нее обширное кровоизлияние в мозг. Отек мозга, так как произошел инсульт. Сейчас она в глубочайшей коме III степени», — рассказала родственница женщины.

Она также сообщила, что пытается добиться ответа от регионального минздрава и местной прокуратуры. В больнице ситуацию не комментируют и попросили официальный запрос на получение информации.

Ранее в Кемеровской области женщина умерла на приеме у врача, к которому приехала сама не дождавшись «скорой».