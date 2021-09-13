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Жизнь

47 пациентов с коронавирусом умерли на Алтае за выходные

22 больных коронавирусом жителя Алтайского края умерло за сутки, 12 сентября. Днем ранее скончалось 25 человек.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

За прошедшие сутки в крае подтвердилось 233 новых случая заражения COVID-19. Выздоровело 272 пациента, сообщили 13 сентября в оперштабе.

В больницах находится 523 тяжелобольных, из них 216 на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии составило 73 547 человек. Выздоровели всего 56 528 человек. Умерло 5 021 пациент.

Новые случаи

  • Барнаул — 62,
  • Бийск — 18,
  • Рубцовск — 16,
  • Алейск — 12,
  • Новоалтайск — 10,
  • Заринск, Славгород — по 8 заболевших,
  • Шипуновский район — 6,
  • Локтевский район — 5,
  • Алтайский, Бийский, Благовещенский, Ключевской, Павловский, Ребрихинский, Советский районы — по 4 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Волчихинский, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский районы — по 3 заболевших,
  • Егорьевский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Третьяковский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Ельцовский, Кытмановский, Суетский, Угловский районы — по 1 заболевшему.

На утро 13 сентября в крае прививается от коронавируса 657 480 человек, в том числе: 107 048 человек получили первую прививку и 547 632 полностью вакцинировались. 2 800 человек прошли вакцинацию повторно.

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