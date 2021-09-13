47 пациентов с коронавирусом умерли на Алтае за выходные

22 больных коронавирусом жителя Алтайского края умерло за сутки, 12 сентября. Днем ранее скончалось 25 человек.

За прошедшие сутки в крае подтвердилось 233 новых случая заражения COVID-19. Выздоровело 272 пациента, сообщили 13 сентября в оперштабе.

В больницах находится 523 тяжелобольных, из них 216 на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии составило 73 547 человек. Выздоровели всего 56 528 человек. Умерло 5 021 пациент.

Новые случаи

Барнаул — 62,

Бийск — 18,

Рубцовск — 16,

Алейск — 12,

Новоалтайск — 10,

Заринск , Славгород — по 8 заболевших,

Славгород — по 8 заболевших, Шипуновский район — 6,

Локтевский район — 5,

Алтайский , Бийский , Благовещенский , Ключевской , Павловский , Ребрихинский , Советский районы — по 4 заболевших,

Бийский Благовещенский Ключевской Павловский Ребрихинский Советский районы — по 4 заболевших, Алейский , Баевский , Волчихинский , Змеиногорский , Зональный , Новичихинский , Первомайский , Рубцовский , Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Усть-Пристанский , Целинный , Чарышский районы — по 3 заболевших,

Баевский Волчихинский Змеиногорский Зональный Новичихинский Первомайский Рубцовский Солтонский Тальменский Топчихинский Усть-Пристанский Целинный Чарышский районы — по 3 заболевших, Егорьевский , Краснощековский , Крутихинский , Михайловский , Третьяковский , Тюменцевский , Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,

Краснощековский Крутихинский Михайловский Третьяковский Тюменцевский Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Ельцовский , Кытмановский , Суетский , Угловский районы — по 1 заболевшему.

На утро 13 сентября в крае прививается от коронавируса 657 480 человек, в том числе: 107 048 человек получили первую прививку и 547 632 полностью вакцинировались. 2 800 человек прошли вакцинацию повторно.