47 пациентов с коронавирусом умерли на Алтае за выходные

За прошедшие сутки в крае подтвердилось 233 новых случая заражения COVID-19. Выздоровело 272 пациента, сообщили 13 сентября в оперштабе.
В больницах находится 523 тяжелобольных, из них 216 на ИВЛ.
Общее число заболевших с начала эпидемии составило 73 547 человек. Выздоровели всего 56 528 человек. Умерло 5 021 пациент.
Новые случаи
- Барнаул — 62,
- Бийск — 18,
- Рубцовск — 16,
- Алейск — 12,
- Новоалтайск — 10,
- Заринск, Славгород — по 8 заболевших,
- Шипуновский район — 6,
- Локтевский район — 5,
- Алтайский, Бийский, Благовещенский, Ключевской, Павловский, Ребрихинский, Советский районы — по 4 заболевших,
- Алейский, Баевский, Волчихинский, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский районы — по 3 заболевших,
- Егорьевский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Третьяковский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Ельцовский, Кытмановский, Суетский, Угловский районы — по 1 заболевшему.
На утро 13 сентября в крае прививается от коронавируса 657 480 человек, в том числе: 107 048 человек получили первую прививку и 547 632 полностью вакцинировались. 2 800 человек прошли вакцинацию повторно.