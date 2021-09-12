Второй раз вакцинировались от ковида почти 3 тыс. жителей Алтайского края

В Алтайском крае, по данным на 12 сентября, зарегистрировали 236 новых случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В крае повторно вакцинировались от коронавируса 2 781 жителей, из них за сутки — 132. С 1 сентября в регионе вторую прививку получили 1 107 человек.

Всего в крае инфицированных — 73 314 (в том числе 5 219 детей). Выздоровели — 56 256 пациентов, из них за прошедшие сутки — 115.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 628 человек.

«Кроме этого, 332 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 288 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 1059», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 518, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 215.

За весь период наблюдений скончались 4 999 человек с ковидом: из них 25 — за прошедшие сутки (20 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 829 человек (по иным причинам — 1 170).

По данным оперштаба на 12 сентября, на коронавирус обследованы 2 024 461 человек. Прививается 656 939 человек: получили первую вакцину — 107 127, полностью вакцинированы — 547 031, повторно вакцинировались — 2 781.

Ранее в Барнаул прилетел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и высказался об антипрививочниках и новых волнах ковида.