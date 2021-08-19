229 ковидных больных выписали за день в Алтайском крае

787 человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации, 200 из них на ИВЛ, сообщили 19 августа в оперштабе.
Всего в госпиталях с COVID-19 находятся 2 711 пациентов и 459 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 67 314 человек. Выздоровели всего 51 618 человек, умерло 4 408 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 70,
- Рубцовск — 41,
- Бийск — 19,
- Заринск — 18,
- Алейск — 17,
- Алейский район — 15,
- Новоалтайск — 10,
- Калманский район — 9,
- Угловский район — 6,
- Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский, Тюменцевский районы — по 5 заболевших,
- Камень-на-Оби — 4,
- Белокуриха, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Рубцовский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Алтайский, Заринский, Первомайский, Поспелихинский, Романовский, Солонешенский, Тогульский районы — по 2 заболевших,
- Бийский, Зональный, Косихинский, Михайловский, Родинский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.