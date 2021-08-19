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Жизнь

229 ковидных больных выписали за день в Алтайском крае

269 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за сутки. 229 человек закрыли больничные (на 68 больше, чем сутками ранее). Скончалось за день все так же много — 25 пациентов.

Остановим коронавирус.
Остановим коронавирус.
Pixabay.com

787 человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации, 200 из них на ИВЛ, сообщили 19 августа в оперштабе.

Всего в госпиталях с COVID-19 находятся 2 711 пациентов и 459 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 67 314 человек. Выздоровели всего 51 618 человек, умерло 4 408 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 70,
  • Рубцовск — 41,
  • Бийск — 19,
  • Заринск — 18,
  • Алейск — 17,
  • Алейский район — 15,
  • Новоалтайск — 10,
  • Калманский район — 9,
  • Угловский район — 6,
  • Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский, Тюменцевский районы — по 5 заболевших,
  • Камень-на-Оби — 4,
  • Белокуриха, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Рубцовский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Алтайский, Заринский, Первомайский, Поспелихинский, Романовский, Солонешенский, Тогульский районы — по 2 заболевших,
  • Бийский, Зональный, Косихинский, Михайловский, Родинский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.
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