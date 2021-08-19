229 ковидных больных выписали за день в Алтайском крае

269 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за сутки. 229 человек закрыли больничные (на 68 больше, чем сутками ранее ). Скончалось за день все так же много — 25 пациентов.

787 человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации, 200 из них на ИВЛ, сообщили 19 августа в оперштабе.

Всего в госпиталях с COVID-19 находятся 2 711 пациентов и 459 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 67 314 человек. Выздоровели всего 51 618 человек, умерло 4 408 пациентов.

Новые случаи