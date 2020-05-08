Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост , в котором рассказал, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.

Публикация стала реакцией на фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине, в котором уехавшие из стран СНГ предприниматели рассказывают о преимуществах жизни в США.

«На протяжении последних 10 лет я не раз бывал в Америке, открывал и закрывал там компании, участвовал в конференциях, встречах, проектах. Когда-то рассматривал и возможность переезда в Кремниевую долину, но в итоге отказался от этой идеи в пользу других вариантов», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Дуров убежден, что Штаты — это не лучшее место для ведения бизнеса. Поэтому желающим эмигрировать стоит рассмотреть другие варианты. Например, страны Северной и Центральной Европы, где «намного лучше защищены права и свободы человека».

В итоге публикация сводится к желанию «предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников».

Такое встречается только в США. ekabu.ru

Семь причин от Дурова

Полицейское государство. Несмотря на имидж страны свободы , США — жесткое полицейское государство и лидер по количеству заключенных.

США — жесткое полицейское государство и лидер по количеству заключенных. Недоступное здравоохранение. Система здравоохранения — неэффективная и дорогая , многим эмигрантам приходится ездить на лечение в страны Восточной Европы.

многим эмигрантам приходится ездить на лечение в страны Восточной Европы. Ограниченность культурной жизни. Кремниевая долина — это несколько «изолированных» деревень , а ближайший город Сан-Франциско обладает высоким уровнем преступности.

а ближайший город Сан-Франциско обладает высоким уровнем преступности. Посредственное среднее образование. Качество образования в США ниже , чем в остальных развитых странах , лишь 38 место по качеству обучения математике.

чем в остальных развитых странах лишь 38 место по качеству обучения математике. Высокие налоги. США — страна высоких поборов , успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству.

успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству. Дороговизна разработки. Кремниевая долина — место высоких цен , где эмигранты редко нанимают местных разработчиков.

где эмигранты редко нанимают местных разработчиков. Слабые перспективы рынка в XXI веке. Американский рынок — перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета , представляющий лишь 4% населения земли.

Дуров также подчеркнул, что экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии, а не в США.