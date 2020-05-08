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8 мая 19°C

Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором рассказал, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.

Павел Дуров.
Павел Дуров.
vk.com/durov

Публикация стала реакцией на фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине, в котором уехавшие из стран СНГ предприниматели рассказывают о преимуществах жизни в США.

«На протяжении последних 10 лет я не раз бывал в Америке, открывал и закрывал там компании, участвовал в конференциях, встречах, проектах. Когда-то рассматривал и возможность переезда в Кремниевую долину, но в итоге отказался от этой идеи в пользу других вариантов», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Дуров убежден, что Штаты — это не лучшее место для ведения бизнеса. Поэтому желающим эмигрировать стоит рассмотреть другие варианты. Например, страны Северной и Центральной Европы, где «намного лучше защищены права и свободы человека».

В итоге публикация сводится к желанию «предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников».

Такое встречается только в США.
Такое встречается только в США.
ekabu.ru

Семь причин от Дурова

  • Полицейское государство. Несмотря на имидж страны свободы, США — жесткое полицейское государство и лидер по количеству заключенных.
  • Недоступное здравоохранение. Система здравоохранения — неэффективная и дорогая, многим эмигрантам приходится ездить на лечение в страны Восточной Европы.
  • Ограниченность культурной жизни. Кремниевая долина — это несколько «изолированных» деревень, а ближайший город Сан-Франциско обладает высоким уровнем преступности.
  • Посредственное среднее образование. Качество образования в США ниже, чем в остальных развитых странах, лишь 38 место по качеству обучения математике.
  • Высокие налоги. США — страна высоких поборов, успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству.
  • Дороговизна разработки. Кремниевая долина — место высоких цен, где эмигранты редко нанимают местных разработчиков.
  • Слабые перспективы рынка в XXI веке. Американский рынок — перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета, представляющий лишь 4% населения земли.

Дуров также подчеркнул, что экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии, а не в США.

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