Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Публикация стала реакцией на фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине, в котором уехавшие из стран СНГ предприниматели рассказывают о преимуществах жизни в США.
«На протяжении последних 10 лет я не раз бывал в Америке, открывал и закрывал там компании, участвовал в конференциях, встречах, проектах. Когда-то рассматривал и возможность переезда в Кремниевую долину, но в итоге отказался от этой идеи в пользу других вариантов», — написал Дуров в своем Telegram-канале.
Дуров убежден, что Штаты — это не лучшее место для ведения бизнеса. Поэтому желающим эмигрировать стоит рассмотреть другие варианты. Например, страны Северной и Центральной Европы, где «намного лучше защищены права и свободы человека».
В итоге публикация сводится к желанию «предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников».
Семь причин от Дурова
- Полицейское государство. Несмотря на имидж страны свободы, США — жесткое полицейское государство и лидер по количеству заключенных.
- Недоступное здравоохранение. Система здравоохранения — неэффективная и дорогая, многим эмигрантам приходится ездить на лечение в страны Восточной Европы.
- Ограниченность культурной жизни. Кремниевая долина — это несколько «изолированных» деревень, а ближайший город Сан-Франциско обладает высоким уровнем преступности.
- Посредственное среднее образование. Качество образования в США ниже, чем в остальных развитых странах, лишь 38 место по качеству обучения математике.
- Высокие налоги. США — страна высоких поборов, успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству.
- Дороговизна разработки. Кремниевая долина — место высоких цен, где эмигранты редко нанимают местных разработчиков.
- Слабые перспективы рынка в XXI веке. Американский рынок — перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета, представляющий лишь 4% населения земли.
Дуров также подчеркнул, что экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии, а не в США.