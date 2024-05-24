Актер Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце из-за прав их детей. Об этом сообщает РИА Новости .

Иск Прилучного связан с реализацией несовершеннолетними детьми своих прав. В суде не стали раскрывать подробности дела, так как оно касается детей. Судебное заседание состоится 3 июня.

1 ноября 2023 года Муцениеце впервые подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить размер алиментов на содержание двоих детей — Тимофея и Мии. Однако в декабре актриса отказалась от иска о взыскании алиментов. Тем не менее в феврале 2024 года Муцениеце расторгла мировое соглашение с бывшим мужем.

Муцениеце снова обратилась в суд с требованием обязать экс-супруга выплачивать алименты в размере 1/3 дохода актера. 24 апреля Головинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце к Павлу Прилучному.

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У них есть двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце подала в суд на Прилучного.

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