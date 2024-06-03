Паводок и умопомрачительный закат запечатлели в Барнауле. Фото

В Барнауле прошел пик паводка и на текущей недели начнется спад воды. Корреспондент altapress.ru застал нежный закат и поднявшуюся воду.

Несмотря на бедственные последствия паводка, кусты в воде выглядят впечатляюще.

Напомним, что по состоянию на 31 мая, в микрорайоне Затон было подтоплено 100 участков. Из них 57 — из-за паводковых вод, а остальные — грунтовых. На этих территориях проживает 218 человек, включая 48 детей и 6 людей с ограниченными возможностями. Жилых домов, которые оказались под водой, нет.

Кроме того, были затоплены объездная дорога на остров Шубинский, ул. Заобская и частично проезжие части ул. Бортовая, Проточная, Пароходная и проезда Кольцова.

Самое важное - в нашем Telegram-канале