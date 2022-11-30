Пчелы для меда и кошки для любви. 7 диких зверей и одно насекомое, которых приручил человек

Всемирный день домашних животных отмечают 30 ноября. Altapress.ru собрал подборку из диких животных и одного насекомого, которые со временем стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Когда человек приручил кошку

Одомашнивание кошки произошло примерно 10000 в Юго-Западной Азии. Параллельно приручение диких кошек произошло в Китае около 5300 лет назад.

Предки домашней кошки: степной кот (Felis silvestris lybica). В Китае это был леопардовый кот (Prionailurus bengalensis).

Степной кот. ru.wikipedia.org

Когда человек приручил собаку

Археология подтверждает что собаку одомашнили в Европе и на Ближнем Востоке 17 000 лет назад, в Восточной части Евразии 14 500 лет назад, в Центральной Азии не более 10 000 лет назад.

Предки домашней собаки: разные популяции волков Восточной и Западной Евразии.

Волки. unsplash.com

Когда человек приручил свинью

Считается, что свинья произошла от кабанов Месопотамии, Малой Азии, Европы и Китая, которых одомашнили в ходе неолитической революции.

По данным археологических находок, уже 13 000—12 700 лет назад дикие свиньи начали одомашниваться на Ближнем Востоке в районах бассейна Тигра. Первоначально их содержали в полудиком состоянии на воле.

Предки свиньи: кабаны.

Центральноевропейский кабан. ru.wikipedia.org

Идея проведения Всемирного дня домашних животных впервые прозвучала в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, во Флоренции

Когда человек приручил лошадь

Согласно оценкам, сделанным по следам удил на зубах ископаемых лошадей и изменениям в культуре людей, которые их разводили, лошадь одомашнили к началу IV тысячелетия до нашей эры, а домашние породы лошадей появились во второй половине III тысячелетия до нашей эры на территории Венгрии.

Предками домашней лошади: тарпаны, ботайские лошади, тяжеловозы, лесные лошади и восточные.

Помесь тарпана с домашней лошадью. ru.wikipedia.org

Когда человек приручил курицу

Куриц одомашнили 6000—8000 лет до нашей эры — в Юго-Восточной Азии и Китае. На основании исследований митохондриальной ДНК ученые сделали предположение, что предки современных кур были одомашнены около 3500 лет до нашей эры в азиатском регионе.

Предки домашних кур: дикие куры.

Куры. unsplash.com

Когда человек приручил пчел

Впервые разведением пчел люди занялись на территории нынешней Турции около 9000 лет назад. Спустя несколько тысяч лет посуда со следами воска появляется на Балканах и Северной Африке.

Предки медоносной пчелы: дикие пчелы, которые предположительно произошли от ос.

Медоносная пчела. ru.wikipedia.org

Когда человек приручил коров

Одомашнивание коров началось во времена раннего неолита. Происходило оно в треугольнике Алтай — Индия — Передняя Азия.

Древнейшие известные на сегодняшний день ископаемые остатки одомашненной коровы сделаны на ранненеолитических поселениях Джа’де эль-Мугара в северной Сирии и Чайоню-Тепеси в юго-восточной Турции и относятся к VIII тысячелетию до нашей эры. По другим данным возраст останков составляет 10 650 — 10 250 лет для находок с первого поселения и примерно 10 200 лет для второго.

Предки домашней коровы: туры, зебу.

Зебу. ru.wikipedia.org