Пчелы для меда и кошки для любви. 7 диких зверей и одно насекомое, которых приручил человек

Когда человек приручил кошку
Одомашнивание кошки произошло примерно 10000 в Юго-Западной Азии. Параллельно приручение диких кошек произошло в Китае около 5300 лет назад.
Предки домашней кошки: степной кот (Felis silvestris lybica). В Китае это был леопардовый кот (Prionailurus bengalensis).
Когда человек приручил собаку
Археология подтверждает что собаку одомашнили в Европе и на Ближнем Востоке 17 000 лет назад, в Восточной части Евразии 14 500 лет назад, в Центральной Азии не более 10 000 лет назад.
Предки домашней собаки: разные популяции волков Восточной и Западной Евразии.
Когда человек приручил свинью
Считается, что свинья произошла от кабанов Месопотамии, Малой Азии, Европы и Китая, которых одомашнили в ходе неолитической революции.
По данным археологических находок, уже 13 000—12 700 лет назад дикие свиньи начали одомашниваться на Ближнем Востоке в районах бассейна Тигра. Первоначально их содержали в полудиком состоянии на воле.
Предки свиньи: кабаны.
Идея проведения Всемирного дня домашних животных впервые прозвучала в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, во Флоренции
Когда человек приручил лошадь
Согласно оценкам, сделанным по следам удил на зубах ископаемых лошадей и изменениям в культуре людей, которые их разводили, лошадь одомашнили к началу IV тысячелетия до нашей эры, а домашние породы лошадей появились во второй половине III тысячелетия до нашей эры на территории Венгрии.
Предками домашней лошади: тарпаны, ботайские лошади, тяжеловозы, лесные лошади и восточные.
Когда человек приручил курицу
Куриц одомашнили 6000—8000 лет до нашей эры — в Юго-Восточной Азии и Китае. На основании исследований митохондриальной ДНК ученые сделали предположение, что предки современных кур были одомашнены около 3500 лет до нашей эры в азиатском регионе.
Предки домашних кур: дикие куры.
Когда человек приручил пчел
Впервые разведением пчел люди занялись на территории нынешней Турции около 9000 лет назад. Спустя несколько тысяч лет посуда со следами воска появляется на Балканах и Северной Африке.
Предки медоносной пчелы: дикие пчелы, которые предположительно произошли от ос.
Когда человек приручил коров
Одомашнивание коров началось во времена раннего неолита. Происходило оно в треугольнике Алтай — Индия — Передняя Азия.
Древнейшие известные на сегодняшний день ископаемые остатки одомашненной коровы сделаны на ранненеолитических поселениях Джа’де эль-Мугара в северной Сирии и Чайоню-Тепеси в юго-восточной Турции и относятся к VIII тысячелетию до нашей эры. По другим данным возраст останков составляет 10 650 — 10 250 лет для находок с первого поселения и примерно 10 200 лет для второго.
Предки домашней коровы: туры, зебу.
В России День домашних животных отмечают с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Праздник посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием об ответственности за них.