Нарушители ПДД пополнили бюджет Алтайского края на 162 млн рублей

Бюджет Алтайского края в 2018 году пополнился на 162,2 млн рублей благодаря выплатам за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер. Автоматические комплексы помогли оштрафовать водителей на 408 млн рублей. Общая сумма всех взысканий за год составила 850 млн рублей, сообщил начальник краевого ГУ МВД Андрей Подолян в своем отчете перед депутатами АКЗС.

Такая разница между наложенными взысканиями и поступлениями в бюджет объясняется тем, что автомобилисты стали активнее оплачивать штрафы в течение 20 дней — за это они получают скидку 50%. Еще часть водителей тянут до последнего и не оплачивают штрафы, пока к делу не подключаются приставы.

Число ДТП сократилось

За 2018 год полицейские зафиксировали 885 тысяч административных нарушений в области ПДД, задержали 12 104 нетрезвых водителей, возбудили 1 649 уголовных дел за повторное вождение в состоянии опьянения.

В 2018 году в Алтайском крае сократилось число ДТП — 2 888 случаев против 3107 в 2017 году. На дорогах региона погибли 234 человека (в 2017 году — 297), травмы получил 3 701 человек (в 2017 году — 3949). Смертность на дорогах снизилась на 42,5%, и не достигла «порогового показателя» (порог — 331 человек).

Неудовлетворительные дорожные условия стали сопутствующим фактором при совершении 868 ДТП, в результате которых погибли 62 человека, травмировались 1070 граждан.

Водители автобусов стали опаснее

На 15% увеличилось число ДТП по вине водителей автобусов — 129 случаев против 112 в 2017 году. В результате этих происшествия погиб 1 человек, 233 получили травмы. «Это не может не вызывать тревоги», — считает Андрей Подолян.

В 2018 году водители автобусов допустили более 14 тыс. нарушений ПДД, из них более 350 нарушений были связаны с техническими неисправностями транспортных средств. Полицейские приостановили деятельность одного перевозчика из Новоалтайска.

Андрей Подолян встретился с журналистами. Анна Зайкова

Стратегия безопасности

Андрей Подолян,

начальник ГУ МВД по Алтайскому краю:

Правительство РФ утвердило стратегию безопасности дорожного движения. В качестве целевого ориентира установлен показатель социального риска: в 2024 году не более 4 погибших на 100 тысяч населения. На сегодняшний день у нас в крае эта цифра составляет 10 человек. Для решения этой государственной задачи нам потребуется значительно повысить эффективность работы и выработать новые подходы по всем направлениям

Также за 2018 год алтайские полицейские рассмотрели 3 663 обращения о несогласии с постановлениями об административных нарушениях ПДД. В 3 056 случаях постановления отменили.