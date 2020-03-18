Педагогам в Алтайском крае отменили прибавку к зарплате, но передумали после шумихи в СМИ

Районный комитет по образованию отменил стимулирующие выплаты (+4,3%). Причиной этому назвали «перерасход фонда оплаты труда».

Педагоги решили составить коллективное обращение к депутату Госдумы Александру Терентьеву. 18 марта в Саввушкинской школе сообщили, что районная администрация обнулила ранее изданный приказ.

В этот же день ситуацию прокомментировал спикер АКЗС Александр Романенко.

«Сегодня в крае выделяются значительные средства на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы, в том числе и педагогам. Эта работа ведется планомерно, и мы видим ее результаты. Любые шаги, которые идут вразрез с этой политикой и могут негативно сказаться на материальной обеспеченности учителей, врачей и других бюджетников, просто неприемлемы», — процитировала спикера пресс-служба АКЗС.